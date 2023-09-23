Uzmanı uyardı. Benlerinizdeki renk değişimi ölümcül olabilir

Dermatoloji Bölümünden Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, dünyada en sık görülen malignite türlerinden biri olan deri kanserine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanı uyardı. Benlerinizdeki renk değişimi ölümcül olabilir

Editör: Ersoy Özdem

Vücuttaki benlerde meydana gelen değişimin deri kanserlerinden biri olan melanom habercisi olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir şunları kaydetti:

“Genellikle koyu kahverengi ya da siyah renkli bir leke veya kabarıklık olarak başlar. Zamanla büyüyen lezyonlara pembe ve çelik mavisi gibi renk tonları eklenebilir. Kadınlarda en sık bacaklarda, erkeklerde ise en sık sırtta görülse de saçlı deri, ağız içi, genital bölge ve tırnaklar dahil vücudun herhangi bir yerinde görülebilir”

Prof. Dr. Demir, “Melanom dışı deri kanserleri (bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom gibi) tüm malignitelerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturur. Malign melanom teşhis edilen toplam deri kanserlerinin yüzde 5'inden azını oluşturur. Diğer deri kanseri türlerine göre daha az görülmesine rağmen, deri kanserine bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu melanomdan kaynaklanmaktadır.

Melanom, deriye rengini veren, melanosit olarak adlandırılan hücrelerin normalin dışında aşırı ve kontrolsüz çoğalması ile oluşur” diye konuştu.

DERİ KANSERİ NEDİR?

Cilt kanserleri, hiçbir uyarı vermeksizin normal deri üzerinde ortaya çıkabileceği gibi önceden var olan bir ben üzerinde de gelişebilir. Bu nedenle benlerin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Hayatı tehdit eden cilt kanserine neden olan melanomun kaynağı; melanosit adı verilen hücrelerdir. Melanositler, deriye rengini veren ve bronzlaşmayı sağlayan melanin pigmentini üretirler. Melanom, melanositlerin anormalleşerek aşırı ve kontrolsüz çoğalmaları sonucu oluşur ve başka organlara yayılma potansiyeli taşır.

CİLT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Benlerdeki form ve renk değişiklikleri

Deride soyulma

Derine kanama

Ben üzerinde şişlik veya kabartı oluşması

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