Uzmanı uyardı: Sıcak havalarda eriyen asfalt ve uçak pistlerine dikkat

Yurt genelinde son zamanların en sıcak yaz aylarının yaşandığını söyleyen Malzeme ve Metalurji Mühendisi Erhan Mataracı, “Yurdun birçok kesiminde asfaltlar eriyor, havalimanı pistlerinde uçaklar zor anlar yaşıyor. Sıcak havadan asfalt erimesinin önüne geçmek için ve ulaşımın aksamaması için ekipler, eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döküyor. Isınan betonarme binalar ve asfalt yolların kentliler için ciddi bir tehlike oluşturuyor” diye konuştu.

“AYRILMALAR VE BOZULMALAR MEYDANA GELEBİLİYOR”

Asfaltın içerisinde yer alan maddelere ve onların kalitesine dikkat çeken Mataracı, “Uçak pistlerinin ve asfaltların ana maddesi, bunları bağlayan taşlar -mıcır- ve petrol ürünü olan bitüm vardır. Bitüm, normal şartlarda 150 derecede civarlarında erir. O sıcaklıklara çıkılmasa bile şimdiki yüksek sıcaklıklarda genleşiyor. Bununla birlikte, tutucu özelliği olan bu malzemede çatlamalar, ayrılmalar ve bozulmalar meydana gelebiliyor” ifadelerin kullandı.

“MADDELERİN KALİTESİNE DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR”

Mataracı, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu, yüksek sıcaklıklardan kaynaklı bir durum, malzemenin kimyasal yapısıyla alakalı. Bu sıcaklığa gelindiği zaman bu maddenin genleşmesi kaçınılmaz oluyor. Köprü, viyadük gibi özel bölgelerde genleşmeye dayanıklı Mastik asfalt türü de kullanılır. Bu madde ile üretilen yollar da dayanıklı olur. Kullanılan malzemenin kalitesine, asfalt yapılırken sıkıştırılmasına asfaltın içerisinde kullanılan maddelerin kalitesine de dikkat edilmesi gerekir.”