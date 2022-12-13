Uzmanı soğuk havalarda cildi bekleyen tehlikelerle ilgili vatandaşları uyardı

İHA’nın haberine göre; Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ile birlikte cilt hastalıklarında da artış yaşanmaya başladı. Kış mevsiminde soğuğa maruz kalan cildin nem içeriğinin azalması sonucu yüz, dudak ve ellerde kuruluğa sebep oluyor. Kuruluk ciltte pullanma, kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi pek çok sorunlar oluşturabiliyor. Rüzgârlı ve soğuk havada cildin nem tutma kapasitesini düşürmesi, kurumalar ve çatlaklara sebep olması kış ayında cilt bakımını önemli hâle getirirken soğuk havalara karşı cildi en iyi şekilde korumak için bazı kurallara uymak gerekiyor. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Cemile Karabaş, soğuk havanın ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olabileceğini söyleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“CİLDİMİZİ BOL BOL NEMLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

Soğuk havalarda cildin nem kaybettiğini vurgulayan Dr. Karabaş, “Kış aylarının gelmesiyle beraber soğuk hava cilt bariyerimizi etkileyerek cildin nem kaybetmesine sebep olmakta. Bunların sonucunda da ciltte kuruluk, kaşıntı pullanma gibi şikayetler oluşmaktadır. Özellikle soğuğa maruz kalan eller, burun, dudaklar gibi bölgelerimiz daha çok etkilenmekte. Başlangıçta cildimizi bol bol nemlendirmemiz gerekiyor. Ellerimizi her yıkadıktan sonra nemlendirici ile nemlendirmeliyiz. Genel olarak biz dermatologlar vücut ve eller için üre içerikli nemlendiriciler önermekteyiz. Bunun yanında hyaluronik asit içerikli serumlar da bakım rutinlerine eklenebilir. Bol bol su içmemiz gerekiyor. Ortamın sıcaklığı çok yüksek olmamalı yani 20 derece civarı yeterlidir” dedi.

“CİLT YIKAMALARINDA KATI SABUNLAR KULLANILMALI”

Sık sık yıkanan eller için kullanılan sabunların etkisinin çok fazla olduğunu dile getiren Karabaş, katı sabunların kullanımının tavsiye ettiğini söyleyerek, “Yüz yıkama jelleri olarak da yine hassas ciltler için olanlara kışın yönelebilirler. Bu soğuğun neden olduğu kuruluk özellikle ellerde çatlamalara neden olarak insanların yaşam standartını düşürebiliyor ve kaşıntı da yine insanları rahatsız edici boyuta ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SICAK SUYLA DUŞ ALMAMAK GEREKİYOR”

Duş süresinin kısa tutulması gerektiğini belirten Karabaş, “Bulunulan ortam nemlendirilmeli bunun için gerekirse nemlendirici hava cihazları kullanılabilir. Kıyafet seçimlerinde daha çok pamuklu yumuşak kıyafetler seçilmeli. Cildi tahriş eden yünlü kıyafetlerden aslında uzak durulmalı. Yine soğuktan korunmak için eldiven, atkı gibi kıyafetler kullanmamız gerekir. Yazın güneş kremi kullanmaya çok önem veriyoruz ama genelde hastalarımız kışın bunu ihmal edebiliyorlar. Aslında kışın da 2 ya da 3 saatte bir güneş kremimizi tazeleyerek kullanmamız gerekir. Soğuk cilt bariyerini etkiliyor ve hasar veriyor bu şekilde nemini kaybediyor. Bundan dolayı kış aylarında çatlamalar, kurumalar daha fazla oluyor” diye konuştu.