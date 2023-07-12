Uzmanı vücudun gizli eczanesini açıkladı

Uzmanı vücudun gizli eczanesini ‘Akupunktur’ olarak açıkladı. Akupunkturla ilgili detaylar haberimizde…

Uzmanı vücudun gizli eczanesini açıkladı

Editör: Murat Öztürk

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Uzmanı Dr. Selin Turan, akupunktur tedavisi ile ilgili bilgiler verdi.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selin Turan, vücudun farklı bölgelerindeki ağrıların giderilmesinde, bağımlılıklardan kurtulmak, kilo vermek ya da yaşlandırmayı geciktirmek için kullanılan akupunkturun, yaklaşık 40 hastalıkta uygulandığını ve fayda görüldüğünü dile getirdi.

Akupuntur ile uygulanan tedavi yönteminin enerji ile şifa sanatı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Selin Turan, “Tedavide temel maksat vücudun hormonal, sinirsel, fonksiyonel ve bağışıklık sistemlerinin kendi iyileşme mekanizmalarını uyandırarak hastalıkların tedavisini sağlamaktır” sözlerini kullandı.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ NEDİR?

Akupunktur, vücudun enerji akışını dengeleyerek bazı hastalıklar ve bunların sebep olduğu semptomları hafifletmek için kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Bir akupunktur uzmanı, hastanın cildine çok sayıda ağrıya etki edebilecek noktalara çok ince çelik iğneler sokar. İğneler vücudun enerjisini veya qi'yi (çi) yeniden dengeler. Bu durum vücudun hastalıklarla ve semptomlarla savaşmak için doğal kimyasalları serbest bırakmasını sağlar. Geleneksel Çin tıbbı, akupunkturu vücudunuzdaki yollardan (meridyenler) geçtiğine inanılan enerjiyi qi (çi) olarak adlandırmaktadır.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ NELERE İYİ GELİR? HANGİ HASTALIKLARA UYGULANIR?

Bel ağrısı

Boyun ağrısı

Osteoartrit (Kireçlenme)

Diz Ağrısı

Baş Ağrısı

Migren

Mide Bulantısı

Romatizmal Eklem İltihabı

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