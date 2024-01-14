Uzmanından araç alacaklara uyarı: 1 TL on binlerce TL zarar veriyor

Show Haber'in haberine göre, ikinci el araç alışverişi öncesinde experde 1 TL ile yapılan boya testleri araçlarda on binlerce TL’lik zarara yol açıyor.

Bazı experler ya işi iyi bilmediklerinden ya da kendilerince iyi niyetle araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar.

Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.

“ARACIN KAPORTASINI ÇÜRÜTÜR”

Bir exper ise yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" ifadelerini kullandı.

1 TL ile değişeni boyası olmayan bir araca yapılan testin ortalama 80 bin TL’lik zarar meydana getirdiği ortaya çıktı.