Uzmanından araç alacaklara uyarı: 1 TL on binlerce TL zarar veriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanından araç alacaklara uyarı: 1 TL on binlerce TL zarar veriyor
Experlerde araçta boya olup olmadığını anlamak için 1 TL ile yapılan testler sonucu otomobilde oluşan çiziklerin, on binlerce TL’lik zarara yol açtığı ortaya çıktı.

Show Haber'in haberine göre, ikinci el araç alışverişi öncesinde experde 1 TL ile yapılan boya testleri araçlarda on binlerce TL’lik zarara yol açıyor.

Bazı experler ya işi iyi bilmediklerinden ya da kendilerince iyi niyetle araçta boya olup olmadığını 1 TL ile kazıyarak anlamaya çalışıyorlar.

Bir otomobil ustası "Her yağmur yağdığında, her aracı yıkattığında bu araç 3-5 aya paslanır, çürür" açıklamasını yaptı.

“ARACIN KAPORTASINI ÇÜRÜTÜR”

Bir exper ise yaptığı açıklamada "1 TL ile yapılan çizik aracın kaportasını çürütür. Yapılan işlem yanlış bir şey. Boya ya da değişenin olduğunu öğrenebilmek için zaten 8 ila 10 arasında unsur var. Bunları bilen exper zaten bu 1 TL'yi kullanmaz" ifadelerini kullandı.

1 TL ile değişeni boyası olmayan bir araca yapılan testin ortalama 80 bin TL’lik zarar meydana getirdiği ortaya çıktı.

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