Uzmanından aşı uyarısı geldi. Ölümcül hastalık arttı

Uzmanından ölümcül hastalık olan kansere kadar neden olan HPV hastalığıyla ilgili uyarı geldi. Uyarıda, “HPV sıklığı arttı, aşı olmak önemli” sözleri kullanıldı.

Uzmanından aşı uyarısı geldi. Ölümcül hastalık arttı

İHA’nın haberine göre; Söyleşi dizisinin ikinci haftasında Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Işık, “Kadın Hastalıkları ve Doğumla İlgili Soru Cevap” başlığıyla kadınlara önemli bilgiler verdi.

HPV’ye dikkat çeken Dr. Işık, “HPV sıklığı artmaya başladı. Aşılanma da bu yüzden önemli” dedi.

“AŞILANMA ÖNEMLİ”

Human papilloma virüs (HPV) ve rahim ağzı kanseri hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Işık, “Eski kitaplar, toplumda görülen HPV sıklığını yüzde 20 olarak yazıyordu. Ancak şu anda yüzde 80’inde var. Bu, insanların daha çok partner değiştirmesinden değil daha çok ortak malzeme kullanılmasından kaynaklanıyor. Ortak tuvaletler, kıyafetler, duşlar, spor salonları kullanılıyor. Bu nedenle HPV sıklığı artmaya başladı. Aşılanma da bu yüzden önemli. HPV aşıları sayesinde mikroplar vücutta tutunamıyor. Kansere dönüşebilen HPV tiplerini önleyebiliyor. 14-65 yaş arasında herkese HPV aşısı yapılabilir” diye konuştu.

HPV NEDİR?

HPV, insanlarda oldukça yaygın olarak bulunan ve çoğu kişide bir soruna yol açmasa da bazı kişilerde genital siğil ve kansere sebep olabilen virüsün adıdır. HPV virüsü cildi etkiler.

HPV’nin birçok tipi, ağzı, boğazı ve genital bölgeyi etkiler.

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