Uzmanından Bagaj Hileleri: Fazla Ücret Ödemeden Çok Eşya Taşıyın

Seyahate çıkıp yeni yerler keşfetmek herkesi heyecanlandırır. Bu maceranın ilk adımı olan valiz hazırlama aşaması kiminin en sevdiği şeylerden biriyken bazılarımız için bir işkenceye dönüşebiliyor. Hem bavul içine alabileceklerinizin hem de valizin ağırlığının kısıtlı oluşu bir yana bu sınırı aşmanız halinde ekstra ücret ödemek zorunda olmak da can sıkabiliyor. Enuygun uçak bileti uzmanlarının hazırladığı bagaj hileleri hem cebinizi hem de sizi rahatlatacak.

Bagaj hakkınızı öğrenmekle başlayın.

Bagajınızın için kilogram kısıtlaması havayolu firmalarına göre değişkenlik gösterir. Bunun yanı sıra bir diğer belirleyici faktör ise iç hatlar uçuşu mu yurt dışı seferinde mi yolculuk edip etmediğiniz. Ayrıca genellikle 2 yaşın altındaki bebekler için 10 kg bagaj hakkı ve 1 adet katlanır puset/bebek arabası hakkı tanınır.

Doğru valiz seçimi önemli.

Valiz hazırlıklarının ilk ve belki de en önemli aşaması yanınıza alacağınız kabin bagajlarınızı ve valizlerinizi seçmek olabilir. Her ne kadar özellikle kadınlar için valizin modeli, rengi ve deseni büyük önem taşısa da bu durumlarda önceliği valizin hafifliğine ve ergonomik oluşuna verin. Hafif ama dayanıklı bir ana maddeden yapılan valizler işinizi kolaylaştıracaktır.

Yanına alacaklarınıza karar verirken iki kere düşünün.

Yükte hafif olan ve fazla hacim kaplamayacak çok amaçlı kullanabilecek kıyafetleri yanınıza almaya çalışın. Parfüm, deodorant, makyaj malzemesi, krem ve diş macunu gibi temel gereksinimlerinizi yanınıza almak zorundasınız fakat hem bagaja alınabilecek maddeler kısıtlaması hem de valizinizde yer tasarrufu sağlamak adına seyahat boy ürünler alın.

Pratik ve verimli katlama teknikleri kullanın.

Bavulunuza alacağınız eşyaları fazla buruşturmadan rulo haline getirerek ya da iç içe geçecek şekilde katlayarak daha az yer kaplayan ve daha çok eşya alabilen bir bavul hazırlayabilirsiniz. Özellikle de mutlaka mont, kaban vs. gibi fazla yer kaplayacak giysilerinizi yanınıza almak durumundaysanız vakumlama yaparak yer tasarrufu sağlayabilirsiniz.

El bagajından da faydalanın.

Uçak içine el bagajınızı alacaksanız, kabin bagajı yönetmeliğince onaylanan tüm eşyalarınızın bir kısmını el bagajınıza aktarırsanız valizinizdeki yük azalacaktır. Bu sebeple uçağa girmeden önceki kontrollerde sıkıntı çıkarmayacak ve kabul gören tüm eşyalarınızı el bagajına yerleştirebilirsiniz. Ayrıca Kıbrıs uçuşu gibi kısa mesafelerde pek gerekli olmayabilir ama Çin gibi uzak noktalara yapacağınız uçuşlarda uzun yolculuk sürecinde ihtiyacınız olacağınızı düşündüğünüz eşyalarınızın el bagajında yer aldığından emin olun.

Seyahat sırasında giyeceklerinizi buna uygun seçebilirsiniz.

Eğer bavulunuzda olması gerekenden daha fazla ağırlık yaratan bir kazak, şapka, kaban vb. bulunuyorsa bu giysileri seyahat ederken giyebilir ya da mümkün mertebe yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu sayede çok yer kaplayan eşyalarınız valizin yükünü de azaltır.

Uçağa binerken giyeceğiniz pantolon ya da hırka benzeri kıyafetlerinizde gezginler için tasarlanan bel çantası, çok cepli pantolon ve ceketleri tercih ederek fazla eşyalarınızı üzerinizde taşımayı düşünebilirsiniz.

Bavul içi düzenleyicilere şans verin.

Pekçok renk, desen ve tasarım çeşidinde bulabileceğiniz seyahat için üretilen bavul içi düzenleyicileri ile hem valizinizi düzenli tutabilir hem de bavulunuzun hacmini planlı ve kontrollü kullanmış olursunuz. Üstelik otelinizde ya da konaklama yerinize vardığınızda eşyalarınızı da yine aynı düzeni koruyarak yerleştirmenizi de mümkün kılar.

Gereksiz eşyaları eleyin.

Bavulunuzu hazırlarken gereksiz olabilecek eşyaları yanınıza almayın. Bundan kaçınmak için eşyalarınızın gerçekten seyahat boyunca yanınızda bulunmasının gerekli olup olmadığını sorgulayın. Gerekirse bunun için eşyalarınızı iki kere kontrolden ve elemeden geçirin. Dilerseniz temel ihtiyaçlarınızın yer aldığı bir checklist kullanabilirsiniz. Eşyalarınızı elerken bu maddelere dikkat edin: