Uzmanından çocuk ishali uyarıları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olan Dr. Erkan Yetmiş, Adenovirüs ve Rota Virüs enfeksiyonlarının ciddi ishal vakalarına yol açabileceğini ve özellikle kreşlerde bu tür salgınların görülme sıklığının arttığını belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Yetmiş, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çocuklarda ishal vakalarının artış gösterdiğini ifade etti ve bu enfeksiyonların insanlar arasında bulaşarak yayıldığını vurguladı.

Dr. Yetmiş, "Bildiğiniz üzere yaz mevsimi yaklaşmakta. Bu durum ishal vakalarının sayısında bir artışa sebep oluyor. Kreşlerdeki salgın sayıları da yükselişte. Yaz gelmesiyle birlikte Adenovirüs ve Rota Virüs enfeksiyonları, şiddetli ishal vakalarına neden olabiliyor. Bu tür ishaller, çocuklarda ciddi sıvı kaybına ve hastanede tedavi gerektirebilecek durumlara yol açabiliyor. İshalin tanımı, dışkılama sıklığının ve yumuşaklığının artması şeklinde yapılır. Ne yazık ki bu virüslerin neden olduğu ishaller için spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Evde yapılan destek tedavileri ve probiyotik kullanımıyla tedavi sağlamaktayız. Evde hazırlanan yoğurt, ayran, muz, makarna, pilav, haşlanmış patates gibi besinlerin yanı sıra, yoğurt, mısır nişastası ve muz karışımından oluşan bir kür, çocukların daha iyi hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bu besinleri gün boyunca çocuklara verdiğimizde, ishalin sıklığında azalma gözlemliyoruz," diye konuştu.

Dr. Yetmiş, evde uygulanan bu ek gıda takviyelerinin hastalığı iyileştirmemesi durumunda doktora başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer önerdiğim bu yöntemlere rağmen çocuğunuzun ishali geçmiyorsa ve kusma gibi belirtiler varsa, derhal bir çocuk doktoruna danışmalısınız. Hem intravenöz tedavi hem de kan testleri yapmaktayız. İshalin nedeni bakteriyel bir enfeksiyon ise antibiyotik tedavisine başlarız. Eğer virüs kaynaklıysa, intravenöz tedavi veya hastanede yatış gerekebilir. Çocuk çok fazla sıvı kaybettiğinde, kan değerlerinde bozulma ve hatta yoğun bakım gereksinimi veya ölüm riski ortaya çıkabilir. Bu yüzden, çocuğunuz aşırı kusuyor veya şiddetli ishal yaşıyorsa, lütfen doktorunuza başvurun," şeklinde ifadeler kullandı.