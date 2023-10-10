Uzmanından çocuklarda görülen ateşlenme ve burun akması uyarısı

Okulların açılmasıyla çocuklarda virüs hastalıklarının arttığını söyleyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Hakan Onur, “İlk kez okula giden çocuklar, yılda 10 ila 12 kere hasta olabilirler” dedi.

Onur, sonbahar ve kış aylarında çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha çok enfeksiyon kapabileceklerini, bu nedenle hijyen ve izolasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Onur, ayrıca grip aşısının yüzde 70 koruyuculuk sağladığını ve çocukların aşılanmasını tavsiye etti.

Onur, “Çocuklarımız hastayken okula göndermeyin” diye ekledi.

ÇOCUKLARDA KISA SÜRELİ ATEŞİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Çocuklarda 3-5 gün arasında devam eden ateşin en yaygın sebepleri arasında solunum yollarında enfeksiyonlar, mide ve bağırsaklarda ishal ve kusmaya yol açan enfeksiyonlar, kız çocuklarında daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonları sayılabilir. Bunların dışında orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit, romatizmal hastalıklar ve malign hastalıklar da ateşe neden olabilir. Ayrıca bazı aşılar sonrası ve diş çıkarma dönemlerinde de çocuklarda hafif ateş görülebilir.

ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Çocuğun ateşi yükselirken titremesi normal bir durumdur. Kalın giysiler, çocuğun ateşinin daha fazla artmasına sebep olur. Bu yüzden çocuğa kalın giysiler giydirilmemeli, üşüdüğü için üzeri örtülmemelidir. Ateşli çocuğun bulunduğu odanın sıcaklığı 21-22 derece civarında olmalıdır. Ateş, terleme ve solunum hızını artırarak sıvı kaybına da sebep olur. Çocuğa bol miktarda sıvı verilmelidir. Ateş çok yüksekse ılık su ile (29-32 derece) pansuman veya nadiren banyo yapılabilir, fakat çocuğu asla soğuk ıslak havlu veya çarşafa sarıp ya da direkt soğuk suyun altına sokmayın. Bu yöntemlerin yanı sıra çocuğun yaşına ve kilosuna uygun dozda ateş düşürücü şurup ve fitiller de kullanılabilir. Unutulmaması gereken bir nokta da aspirinin çocuklarda ateş düşürücü olarak kullanılmaması gerektiğidir.