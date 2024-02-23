Uzmanından çölyak hastalığıyla ilgili kritik açıklamalar

Dyt. Melike Aslıhan Kara, çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi. Çölyak hastalığı, glüten yiyen ve genetik olarak yatkın olan kişilerde bağışıklık sisteminin bağırsaklara zarar vermesi olduğu vurgulandı.

Hastalık, ince bağırsakta alınan bir parça ile teşhis edilir. Hastalığın tek tedavisi glütensiz beslenmektir.

Çölyak hastalığı, genetik olduğu için ailedeki diğer kişilerde de olabilir. Hastalığın belirtileri arasında ishal, kabızlık, karın ağrısı, kilo kaybı ve gelişme geriliği vardır. Bu belirtiler hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çölyak hastalığı, glüten adı verilen bir protein karışımına karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunur ve çölyak hastaları için zararlıdır. Çölyak hastalığının tedavisinde en önemli nokta, glüten içeren besinlerden tamamen uzak durmaktır. Bu şekilde hastalığın belirtileri azalır ve bağırsakların iyileşmesi sağlanır.

Glütensiz beslenmek, çölyak hastaları için hayati bir önem taşır. Ancak bu beslenme şekli, bazı zorluklar da beraberinde getirir. Glütensiz ürünlerin bulunması, fiyatları, etiket bilgileri ve çapraz bulaşma riski gibi konular, çölyak hastalarının dikkat etmesi gereken hususlardır. Bu nedenle, çölyak hastaları, beslenme tedavisinde dört aşamalı bir yaklaşım izlemelidir:

- Hastalığın tanısı konduktan sonra, hastalığı kabul etmek ve glüten içermeyen besinleri öğrenmek.

- Glüten içermeyen besinlerin porsiyonlarını, besin gruplarını ve yeterli ve dengeli beslenmeyi anlamak.

- Evde ve dışarıda glütensiz besin hazırlama ve tüketme konusunda eğitim almak ve çapraz bulaşmaya karşı önlem almak.

- Sağlıklı besin seçimi yapmak, vücut ağırlığını kontrol etmek ve hastalığın olası komplikasyonlarından korunmak.

Çölyak hastalığı, genetik ve çevresel faktörlerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın semptomları çok çeşitlidir ve tanı koymak zor olabilir. Henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bu yüzden, çölyak hastaları, doktor ve diyetisyen gözetiminde, sıkı bir glütensiz diyet uygulamalıdır. Bu sayede, hastalığın olumsuz etkilerinden kurtulabilir ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler.