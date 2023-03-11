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Uzmanından deprem sonrası çocuklarla ilgili dikkat çeken uyarı

Psikolog Elif Özmen, depremin çocuklar üzerinde yol açabileceği psikolojik etkilere dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:27
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Uzmanından deprem sonrası çocuklarla ilgili dikkat çeken uyarı

Uzmanından deprem sonrası çocuklarla ilgili dikkat çeken uyarı
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Psikolog Elif Özmen, “Bu süreçte deprem korkusunu çocuğa hissettirirsek var olan travmatik süreç daha tehlikeli boyutlara evrilecek” sözlerini kullandı.

Deprem sonrası çocuk psikolojisinde yaşanabilecek değişimlerde anne ve babalara önemli görevler düştüğünü belirten Psikolog Elif Özmen, çocukların rutin hayatlarına kısa sürede geri döndürülmesi konusunda uyarıda bulundu.

Ebeveynlerin, günlük aktivitelerle çocukların kaygılarını azaltmaya yönelik etkinlikler yapmaları gerektiğini vurguladı.

“ÇOCUKLARIN GÜNLÜK AKIŞINI BOZMAMAK GEREKİYOR”

Psikolog Elif Özmen şunları belirtti:

“Bu süreçte en fazla etkilenenler çocuklarımız oldu. Meydana gelen deprem çocukların günlük alışkanlıklarını çok fazla etkiledi. Hayatlarına depremle birlikte kısıtlamalar geldi. Anne ve babalara çok fazla görev düşüyor. Travmatik bir olay olan bu durumu çok fazla büyütmemekle beraber geçici bir dönem olduğunu anlatmaları gerekiyor. Onlarla konuşarak, resim yaparak aktivitelerle kaygılarını azaltmaya çalışmaları gerekiyor. Çocuklar bir deprem meydana geldiğinin farkındalar. Bu süreçte deprem korkusunu çocuğa hissettirirsek var olan travmatik süreç daha tehlikeli boyutlara evrilecek. O sebeple çocukların günlük akışını bozmamak gerekiyor. Aileler çocukların kaygısını azaltacak şekilde davranmalılar”

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