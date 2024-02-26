Uzmanından hayat kurtaran kırmızı et ve kanser açıklaması

Kalın bağırsak kanserinin kalp damar hastalıklarından sonra en fazla ölüme yol açan ikinci hastalık olduğunu belirten Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, kırmızı etli ürünlerin tüketimini azaltmak gerektiğini, bunun aksi halde kalın bağırsak kanseri riskini yükselteceğini ifade etti.

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, Türkiye'de 2022 yılında 22 bin kişiye kalın bağırsak kanseri teşhisi konduğunu, bunların yaklaşık yarısının hayatını kaybettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, kalın bağırsak kanseri kanser hastalıkları arasında akciğer, meme ve prostat kanserinden sonra dördüncü sırada yer aldığını vurgulayan Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Güzel, “Kalın bağırsak kanserinin belirtileri arasında tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklik, uzun süreli kabızlık, kanama ve kilo kaybı sayılabilir. Bu durumlarda kolonoskopi yapılması gerekmektedir” dedi.

“EGZERSİZ VE BİTKİSEL GIDALAR ÖNEMLİ”

Kalın bağırsak kanserinin erkeklerde daha sık görüldüğünü kaydeden Güzel, “Kalın bağırsak kanserinden korunmak için egzersiz yapmak, D ve B vitaminleri, kalsiyum içeren gıdalar almak, bitkisel gıdalara ağırlık vermek önemlidir. Kalın bağırsak kanseri şüphesi olanlar mutlaka kolonoskopi yaptırmalıdır” şeklinde konuştu.