Uzmanından hayat kurtaran protez tırnak uyarısı. Ölümcül tehlike ortaya çıktı

Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, protez tırnakların bakteri, mantar, alerji, tırnak kaybı ve deri kanseri gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Uzmanından hayat kurtaran protez tırnak uyarısı. Ölümcül tehlike ortaya çıktı

Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, protez tırnakların yüksek ısıya maruz kaldığında yanabileceğini ve ciddi yanıklara sebep olabileceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Can, protez tırnakların bazı durumlarda hekim tavsiyesi ile kullanılabileceğini ifade etti.
Protez tırnaklar, tırnak batması, tırnak kaybı ve tırnak yeme gibi problemleri olan kişilere yardımcı olabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Can, protez tırnaklarda MMA ve EMA adlı iki farklı akrilik madde kullanıldığını anlatarak MMA’nın zararlı olduğunu ve FDA tarafından yasaklandığını, EMA’nın ise zararsız ve güvenli olduğunu vurguladı.

Dr. Öğr. Üyesi Derya Can, protez tırnakların çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceğini anlatarak protez tırnakların bakteri, mantar, alerji, tırnak kaybı ve deri kanseri gibi riskleri olduğunu belirtti.

Ayrıca protez tırnakların yüksek ısıya dayanamayarak yanabileceğini ve ağır yanıklara sebep olabileceğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Can, protez tırnakların bazı durumlarda doktor önerisi ile kullanılabileceğini dile getirdi.

Protez tırnaklar, tırnak batması, tırnak kaybı ve tırnak yeme gibi sorunları olan kişilere fayda sağlayabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Can, protez tırnaklarda MMA ve EMA adlı iki farklı akrilik madde kullanıldığını bildirdi.

MMA’nın zararlı olduğunu ve FDA tarafından yasaklandığını, EMA’nın ise zararsız ve güvenli olduğunu kaydetti.

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