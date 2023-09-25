Uzmanından hayat kurtaran uyarılar. Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat

Geleneksel yöntemlerle evde hazırlanan konserveler için önemli uyarılarda bulunan halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan Dr. Raşit Dursun, “Küflenmiş, kabarmış, rengi ve kokusu değişmiş, kapağı bombeleşmiş veya sızdırmış konserveler asla tüketilmemeli, tadına dahi bakılmamalıdır” dedi.

KAYNAK: İHA
Uzmanından hayat kurtaran uyarılar. Evde yapılan konserveleri tüketirken dikkat

Yaz aylarının sonunda evlerde geleneksel şekilde hazırlanan ve çoğunlukla sonbahar, kış mevsimlerinde tüketilen konserveler, dikkat edilmezse gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi'nde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapan Dr. Raşit Dursun, önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Dursun, “Mevsiminde alınan meyve ve sebzelerin farklı dönemlerde de tüketilebilmesi için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri de konserve yapımıdır. İçinde bulunduğumuz yaz ve sonbahar aylarında ülkemizde de konserve yapımı geleneksel yöntemlerle artmaktadır. Botulizm, çoğunlukla evde hazırlanmış konservelerden kaynaklanan bir gıda zehirlenmesi türüdür. Kontamine konserve ürünlerinin tüketiminden 12 ile 72 saat sonra başlayan bulantı, kusma, halsizlik, baş dönmesi gibi şikayetleri ileri dönemde yutkunma ve konuşmada güçlük, ağız kuruluğu, bulanık görme, çift görme gibi şikayetler izleyebilmektedir. Ağır vakalarda ise kalp ritim bozukluğu, solunum güçlüğü ve ne yazık ki ölüme varan vakalar gözlenebilmektedir” dedi.

“KONSERVELERİN BASINÇLI TENCERELERDE PİŞİRİLMESİ GEREKİYOR”

Konserve yapılacak yiyeceklerin iyice yıkanması, ortam hijyeninin sağlanması ve tuz oranının dengeli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Dursun, “Isıya dayanıklı cam malzemeler kullanılmalı, kapakların paslı olmamasına mutlaka dikkat edilmelidir. Konservelerin basınçlı tencerelerde pişirilmesi ve açıldıktan sonra da en az 10 dakika yüksek ısıda pişirilerek tüketilmesi zehirlenme ihtimalini azaltacaktır. Küflenmiş, kabarmış, rengi ve kokusu değişmiş, kapağı bombeleşmiş veya sızdırmış konserveler asla tüketilmemeli, tadına dahi bakılmamalıdır. Özellikle kronik hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi hastalığı olan bireyler, tuz oranı yüksek olan konserve, salamura, turşu gibi gıdaların tüketiminden kaçınmalıdırlar. Bunun yerine alternatif saklama yöntemi; kurutma, dondurma gibi yöntemler kullanılabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün besin güvenliği adına verdiği önerdiği 5 temel tavsiye her zaman aklımızda bulunmalıdır. Bunlar nelerdir; besinin temiz saklanması, pişirilmiş ve pişirilmemiş besinlerin ayrı olarak saklanması, besinlerin doğru ve iyi pişirilmesi, güvenli sıcaklıklarda saklanması ve besin yapımında temiz su ile temiz ham madde kullanımı. Bunlara rağmen gıda zehirlenmesi belirtisi gördüğümüzde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız faydalı olacaktır” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu Ekonomi
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı