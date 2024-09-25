Uzmanından hayati uyarı! "Yüksek katlı binalar risk taşıyor"

Kaynak: İHA
Uzmanından hayati uyarı! "Yüksek katlı binalar risk taşıyor"

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, son yıllarda yapılan yüksek katlı binaların hayati risk taşıdığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

İstanbul'da beklenen büyük Marmara Depremi endişe yaratırken, bir uyarıda Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik'ten geldi. Çelik, son yıllarda inşa edilen yüksek katlı binaların hayati risk taşıdığını ve güvenli olmadığını açıkladı.

Çok katlı yapıların güven teşkil etmediğini aktaran Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Türkiye'de son zamanlarda çok yüksek yapılı binalar inşa edilmeye başlandığına dikkat çekti.

Çelik, "Özellikle Kahramanmaraş depreminden sonra bu yüksek yapıların büyük risk taşıdığını gördük. Ülkemizde giderek yüksek katlı bina yapımına devam ediliyor. Yüksek yapılar büyük risk taşıyıp insanları da korkutuyor. Binalarımızın maksimum üç katlı olmaları gerekiyor. Evlerin güvenli ve sağlam yapılması ve çok yüksek olmaması gerekiyor. Son zamanlarda yüksek katlı binalardan düşen çocuk haberlerini görüyoruz. Ev yapılırken özellikle balkonların ve pencerelerin çok güvenli bir şekilde yapılması gerekiyor. İmar değişikliği yapılarak özellikle yüksek katlı binalarda pencere ve balkonlarda daha güvenli önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullanarak dikkat çeken uyarlarda bulundu.

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