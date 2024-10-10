Uzmanından ilk kez mamografi çektirecek kadınlara uyarı!

İlk kez mamografi çektirecek kadınlara bilgiler veren Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, "Mamografi çekimi sadece birkaç dakika sürer ve çok hafif bir ağrı oluşabilir. Mamografi çekimine giderken göğüs ve koltuk altı bölgesine pudra, deodorant, krem sürülmemeli. Mamografiden 1-2 hafta önce kafeinli gıda tüketimine ara verilmeli" ifadelerini kullandı.

Meme hastalıklarının tarama ve teşhisinde yaygın olarak kullanılan mamografi, düşük doz X ışını kullanılarak yapılan radyolojik bir görüntüleme sistemi. Amerikan Kanser Enstitüsü ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; meme kanserinin erken teşhis ve tedavisi için 40 yaşından itibaren kadınların yılda bir kez mamografi çektirmesi öneriliyor.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, "40 yaş altında özel bir neden olmadıkça mamografi çekilmez. Bunun sebebi; genç kadınlarda meme dokusunun yoğun olması nedeniyle yeterli bilgi alınamamasıdır" dedi.

KOZMETİK ÜRÜNLER, MAMOGRAFİ FİLMİNİN SONUCUNU ETKİLER

Doç. Dr. Bölükbaşı, şunları söyledi: "Mamografi çekimi için herhangi bir ön hazırlığa gerek yok. Mamografi çekimine giderken göğüs bölgesinde ve koltuk altında pudra, deodorant ya da krem gibi kozmetik ürünler kullanılmaması öneriliyor. Bu maddeler, mamografi filmi üzerinde kuşkulu görüntülere yol açarak tanıda hataya neden olabilir."

İKİ PARÇADAN OLUŞAN BİR KIYAFET GİYİLMELİ

"Mamografi çekilirken belden yukarısı çıplak olacağı için, çekime gelirken iki parça kıyafet giyilmesi daha uygun olacaktır" diyen Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, çekim işlemiyle ilgili ise şu bilgileri verdi: "Mamografi çekimi sırasında meme, iki plaka tabaka arasında birkaç saniye hafifçe sıkıştırılmaktadır. Bu nedenle premenopozal dönemdeki kadınlarda memenin en az hassas olduğu dönemde mamografi çekmek daha uygun olacaktır. Adet bitimini takip eden ilk hafta işlem için en uygun zamandır."

SİLİKONU OLAN KADINLAR DA MAMOGRAFİ ÇEKTİREBİLİR

"Meme protezi olan olgularda da tarama yöntemi mamografidir. Mamografi işlemi birkaç dakika sürer ve ağrı çok hafiftir

Mamografi işleminin "memenin röntgeni" olarak tanımlanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Hakan Bölükbaşı, "Düşük doz X ışını kullanılarak meme dokusunun görüntülenmesine imkan sağlayan mamografi, sadece birkaç dakikada çekilir.