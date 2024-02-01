Uzmanından inmeyle ilgili hayat kurtaran uyarılar

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesinin 'Sağlık İçin' programında inme hakkında bilgiler verdi.

Dr. Akçay, inmenin beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu beyin dokusunun zarar görmesi ve buna bağlı olarak vücutta fonksiyon kaybı oluşması olduğunu belirtti.

Dr. Akçay, inmenin nedenleri ve risk faktörleri hakkında da konuştu.

Akçay, "İnmenin nedenleri arasında değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler değiştirilebilir faktörlerdir. Bunların kontrol altına alınması inme riskini azaltır. Değiştiremeyeceğimiz faktörler ise yaş, cinsiyet ve genetik faktörlerdir. Yaş ilerledikçe inme riski artar. Erkeklerde de inme daha sık görülür. Ayrıca sigara içmeyen ama sigara içilen ortamlarda bulunan kişilerin de inme riski yüksektir" dedi.

Dr. Akçay, inme tedavisinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Akçay, "İnme tedavisinde 3 aşama vardır. Birincisi akut dönem tedavisidir. Bu tedavide inme geçiren hastaya en kısa sürede damar açıcı ilaçlar veya girişimsel yöntemler uygulanır. Bu tedavilerin başarı şansı zamanla azalır. Bu yüzden hastanın ilk 4,5 saat içinde hastaneye ulaşması çok önemlidir. İkinci aşama ise inmenin tekrarını önlemek için yapılan tedavilerdir. Bu tedaviler inmenin nedenine göre değişir. Üçüncü aşama ise inme sonrası rehabilitasyondur. Bu aşamada hastanın fonksiyon kaybını en aza indirmek için fizik tedavi ve diğer destek tedaviler uygulanır. İnme tedavisinde en önemli nokta hastanın ve hasta yakınlarının inmenin belirtilerini tanıması ve zaman kaybetmeden hastaneye başvurmasıdır" şeklinde konuştu.