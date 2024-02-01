Aşırıcı acı biber tüketiminin bilinmeyen zararları ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Aşırıcı acı biber tüketiminin bilinmeyen zararları ortaya çıktı
Diyetisyen Cemre Balkan, acı biberin vücut için pek çok yararı olduğunu ancak fazla tüketildiğinde bağımlılık yaparak sağlığı bozabileceğini belirtti.

Acı biber Amerika'dan dünyaya yayılan bir bitkidir. Türkiye'de de çok sevilen acı biberlerin en acısı Hatay'da tescillendi.

Acı biber, C vitamini, E vitamini ve provitamin A gibi önemli vitaminlerin yanı sıra potasyum, fosfor, demir, çinko ve selenyum gibi mineraller de içerir.

Diyetisyen Cemre Balkan, acı biberin faydalarını ve zararlarını anlattı.

“ACI BİBER, SANILDIĞININ TERSİNE İŞTAHI KAPATIYOR”

Diyetisyen Cemre Balkan, acı biberin faydaları hakkında şunları söyledi:

“Acı biber, vitamin ve mineral zenginliği sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. İçinde bulunan kapsaisin maddesi acı biberin acı olmasını sağlar ve ağrı kesici etkisi vardır. Araştırmalar, acı biber yiyen kişilerde kapsaisin sayesinde kötü kolesterol seviyesinin düştüğünü gösteriyor. Ayrıca C vitamini, E vitamini ve diğer bileşenleriyle kalp sağlığına faydalı olan antioksidanlar içerir. Lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Acı biberin iştah açtığı düşünülür ama yapılan çalışmalarda acı biberli yemek yiyenlerin iştahlarının azaldığı görülmüş. Fakat acı biber yemeyenlere acı biber verilince mide ve sindirim sorunları yaşanmış. Acı biber ayrıca vücudun enerji harcamasını yükselterek metabolizmayı hızlandırmaya da yardımcı oluyor.”

“FAZLA ACI BİBER TÜKETİMİ BAĞIMLILIĞA YOL AÇABİLİR”

Balkan, acı biberin fazlasının zararlı olabileceğini de vurgulayarak şöyle devam etti:

“Acı biber gibi birçok besinin de aşırı tüketimi sağlığa zarar verebilir. Hemoroit, ülser, gastrit ve diğer mide rahatsızlıkları olanlar veya mide ameliyatı geçirenler acı biber yememelidir. Ayrıca çok fazla acı biber yemek bağımlılık yapabilir. Acı biber eksikliğinde kişilerde yoksunluk, isteksizlik, keyifsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Acı biberin fazlası zarardır, bunu unutmamalıyız. Acı biber özlü bir takviye veya krem kullanacaksanız mutlaka doktorunuza veya diyetisyeninize başvurunuz.”

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