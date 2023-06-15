Uzmanından kadınlara yaz enfeksiyonu uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Evren’den yazın enfeksiyon uyarısı geldi.

Uzmanından kadınlara yaz enfeksiyonu uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Op. Dr. İsmail Evren, terin birikmesi ve uzun süre cilt üzerinde kalmasının mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturduğunu belirterek şunları belirtti:

“Genital bölge, ter bezlerinin yoğun olduğu bir alandır ve yazın aşırı terleme bu bölgede daha fazla olabilir. Terin birikmesi, nemli bir ortam oluşturarak genital floranın dengesini bozabilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Genital enfeksiyonlar, kadınların en sık karşılaştığı rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Genitalde doğal olarak bulunan bakteriler, mantarlar, virüsler ve diğer mikroorganizmalar, genital bölgenin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Genital flora denilen bu sistem, zararlı mikroorganizmaların ortaya çıkmasıyla bozuluyor ve bu durum beraberinde enfeksiyonlara neden oluyor”

İsmail Evren şu uyarıları yaptı:

“Sulu ortamlar mikroorganizmaların yayılmasına neden olabilir. pH dengesini bozmayan ürünleri tercih edin”

YAZ ENFEKSİYONU NEDİR?

Sıcak havada daha hızlı şekilde üreyebilen birtakım mikroorganizmalar, yaz aylarında sık görülen enfeksiyonların temel sebebidir. Yaz aylarında yükselen hava sıcaklığına bağlı olarak kendine daha rahat üreme ortamı yaratabilen enfeksiyon etkenlerine bağlı olarak ishal, mide bulantısı, bazı göz ve kulak enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları gibi hastalıklara yakalanma sıklığı artar. Bu nedenle hijyeninden emin olunmayan sularda yüzmekten kaçınmak, sıcak havalarda ne şartlarda üretildiği bilinmeyen gıdaları tüketmemek gibi önlemler almak gerekir.

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