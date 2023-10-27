Uzmanından korkutan inme açıklaması

Uzm. Dr. Gencer, “İnme, kardiyovasküler hastalıklar içerisinde en önemli sakatlık ve ölüm nedenlerinden biri” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından korkutan inme açıklaması

Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, inmenin kalp ve damar hastalıkları arasında en sık sakatlık ve ölüme yol açan sebeplerden biri olduğunu belirtti.

Dr. Elif Sarıönder Gencer, Girişimsel Nöroloji Bölümü’nde çalışan bir hekim olarak 29 Ekim Dünya İnme Günü hakkında bilgi verdi. Bu günün her yıl inme konusunda farkındalığı artırmak amacıyla kutlandığını söyleyen Gencer, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle inmenin göz ardı edildiğini dile getirdi.

“İLK 6 SAATTE TEDAVİ ŞART”

Gencer, “İnme, kalp ve damar hastalıkları içinde sakatlık ve ölüme en çok neden olan durumlardan biridir” diyerek, inmenin ciddiyetine dikkat çekti.

Gencer, “Kalp ve damar riski taşıyan hastaların beyin damarlarında da tıkanıklık oluşma ihtimali vardır. Beyin damar tıkanıklığı erken tanı konulduğunda ilk 6 saat içinde tedavi edilebilir. İlk 6 saatte uygun merkeze ulaşmak hayati derecede önemlidir. Fakat sadece belirli merkezlerde beyin damar tıkanıklıklarının tedavileri gerçekleştirilebilir” şeklinde konuştu.

“DÜZENLİ KONTROL VE TEDAVİ ÖNEMLİ”

İnmeden sonra rehabilitasyon, beslenme, tansiyon, şeker kontrolü, sigara ve alkol gibi alışkanlıkları bırakmak, kilo vermek, egzersiz yapmak, sakatlığı ve inmenin tekrarlanmasını önlemek için çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Elif Sarıönder Gencer, “Ülkemizde beslenme alışkanlıkları ve genetik riskler nedeniyle inme sıklığı yüksek bir coğrafyadayız. Bu yüzden inme risk grubundaki hastaların düzenli olarak sağlık kontrolüne gitmeleri ve tedavilerini aksatmamaları gerekmektedir” dedi.

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