Uzmanından korkutan sonbahar depresyonu açıklaması

Uzmanı, “Sonbahar depresyonu gençlerde daha fazla gözlemleniyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından korkutan sonbahar depresyonu açıklaması

Editör: Murat Öztürk

Uzmanından korkutan sonbahar depresyonu açıklaması geldi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Semiha Tufan, kadınların sonbahar depresyonuna erkeklere göre 4 kat daha yatkın olduğunu belirterek, “Gençlerde daha sık görüldüğü düşünülen sonbahar depresyonu, yaşlılarda da olabilir. Ancak yaşlılarda tanımak daha zor olabilir. Bu yüzden göz ardı edilmemesi için dikkatli olmalıyız” dedi. Dr. Tufan, mevsim değişikliklerinin insanların ruh halini olumsuz yönde etkilediğini, özellikle sonbahar ve kış aylarında mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak bilinen sonbahar depresyonunun ortaya çıktığını söyledi.

Semiha Tufan, “Sonbahar depresyonu, sonbahar ve kış aylarında güneş ışığının azalmasına bağlı olarak gelişen bir depresyon türüdür. Genetik, stres ve biyokimyasal faktörlerin etkisi vardır” dedi.

SONBAHAR DEPRESYONU NEDİR?

Sonbahar depresyonu, güneş ışığının azalmasına bağlı olarak sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan bir mevsimsel duygu durum bozukluğudur. Kalıtım, stres ve biyokimyasal faktörler etkilidir.

SONBAHAR DEPRESYONU KİMLERİ ETKİLER?

Sonbahar depresyonu her yaş grubunda görülebilir, ancak gençlerde daha sık rastlanır. Kadınlar erkeklere göre 4 kat daha fazla risk altındadır. Yaşlılarda belirtileri fark etmek zor olabilir.

SONBAHAR DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sonbahar depresyonunun belirtileri arasında; halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, iştah artışı, kilo alımı, sosyal çekilme, ilgi kaybı, umutsuzluk, suçluluk, değersizlik hissi ve intihar düşünceleri sayılabilir.

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