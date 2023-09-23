Uzmanından kritik B12 vitamini ve Alzheimer açıklaması

Uzmanı, “B12 vitaminin Alzheimer hastalığına sebep olduğu doğru bir yaklaşım değil” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından kritik B12 vitamini ve Alzheimer açıklaması

Editör: Erkavim Yıldırım

Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Leylican Aynal, günümüzde en yaygın görülen nörolojik hastalık olarak bilinen Alzheimer hakkında açıklamalarda bulundu.

Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Leylican Aynal, “B12 vitaminin Alzheimer hastalığına sebep olduğu doğru bir yaklaşım değil” dedi.

Aynal Alzheimer hastalığının şu anda önlenebilir bir hastalık olmadığını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Alzheimer hastalığının oluşmasını engellemek üzere dünyada yeni yeni onay alan birtakım ilaç çalışmaları mevcut ama bunların henüz kesin olarak Alzheimer hastalığını önlediğine dair henüz elimizde yeterli veri ve kanıt yok. O yüzden şu anda Alzheimer hastalığı önlenemez bir hastalık diyebiliriz”

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır.

Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.
İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler.

Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak sohbet edebilme yeteneğini kaybeder, kendilerine yöneltilen sorulara ve çevrelerinde gelişen olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar. Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de daha genç başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rastlanması nedeniyle bir yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendirilemez.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bilinç bulanıklığı

-Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

-Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

-Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

-Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi

-Halüsinasyon ve sanrılar

-Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

-Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

-Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

-Kaygı ve depresyon

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