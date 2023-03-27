Uzmanından kritik epilepsi uyarısı

İHA’nın haberine göre; Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, “Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir. Epileptik nöbetlerinde uykusuzluk, cep telefonu ve tablet ve diğer mobil medya araçlarının yoğun kullanımı gibi tetikleyici olabilen sebepleri saptayıp dikkate almak yeterlidir” sözlerini kullandı.

Epilepsinin tanımını yapan Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın şunları belirtti:

“Beynin, kalptekine benzer elektriksel bir ritmi vardır. Bu ritimdeki aksama veya anormallikler bir süreliğine bilinç ve/veya davranış değişikliklerine yol açabilir. Bu durum tekrarlayıcı nitelik gösterirse buna epilepsi denir”

Epilepsinin çocukluk ve ergenlik çağında baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen nörolojik bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aydın, “Genetik bozukluklar, travma, beyin ve zarları enfeksiyonları, doğumsal hastalıklar gibi çok farklı nedenleri vardır” diye konuştu.

“HASTALARIN YÜZDE 70’İ DÜZENLİ KONTROLLE NORMAL BİR YAŞAM SÜREBİLİR”

Epilepsinin ilaç ve diğer tedavi yöntemlerindeki gelişmelerin, hastalığın seyrini olumlu etkilediğini belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Hastaların yüzde 70 kadarı düzenli ilaç kullanımı, tedavi veya hastalığa ait olası sorunların erkenden fark edilmesini sağlayan düzenli kontrollerle normal bir yaşam sürebilirler. Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir. Epileptik nöbetlerinde uykusuzluk, cep telefonu ve tablet ve diğer mobil medya araçlarının yoğun kullanımı gibi tetikleyici olabilen sebepleri saptayıp dikkate almak yeterlidir" şeklinde konuştu.

EBEVEYNLERE UYARILAR

Anne ve babaların hastalık tanısının konulmasını takiben yaşadıkları kaygının, çocuklarının sosyal yaşamını kısıtlamaya, okul başarısını ve eğitim yaşamını olumsuz etkilemeye neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, “Tanı ve tedavinin erken döneminde aileye sosyal ve okul yaşamı ile ilgili, tedavinin seyri ve kontroller hakkında bilgiler vermek önemlidir. Epilepsi hastalarının toplum ile uyumlu yaşayabildiklerini sadece aileleri değil, tüm toplumun anlayabilmesi için hastalığa ait ön yargılar, yanlış ve eksik bilgilerin giderilmesi hastalar için yapılabilecek en büyük iyiliktir” ifadelerini kullandı.