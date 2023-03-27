27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmanından kritik epilepsi uyarısı

Çocuk Nörolojisi Uzm. Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, Epilepsi Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:00
Takip Et

Uzmanından kritik epilepsi uyarısı

Uzmanından kritik epilepsi uyarısı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, “Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir. Epileptik nöbetlerinde uykusuzluk, cep telefonu ve tablet ve diğer mobil medya araçlarının yoğun kullanımı gibi tetikleyici olabilen sebepleri saptayıp dikkate almak yeterlidir” sözlerini kullandı.

Epilepsinin tanımını yapan Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın şunları belirtti:

“Beynin, kalptekine benzer elektriksel bir ritmi vardır. Bu ritimdeki aksama veya anormallikler bir süreliğine bilinç ve/veya davranış değişikliklerine yol açabilir. Bu durum tekrarlayıcı nitelik gösterirse buna epilepsi denir”

Epilepsinin çocukluk ve ergenlik çağında baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülen nörolojik bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aydın, “Genetik bozukluklar, travma, beyin ve zarları enfeksiyonları, doğumsal hastalıklar gibi çok farklı nedenleri vardır” diye konuştu.

“HASTALARIN YÜZDE 70’İ DÜZENLİ KONTROLLE NORMAL BİR YAŞAM SÜREBİLİR”

Epilepsinin ilaç ve diğer tedavi yöntemlerindeki gelişmelerin, hastalığın seyrini olumlu etkilediğini belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, "Hastaların yüzde 70 kadarı düzenli ilaç kullanımı, tedavi veya hastalığa ait olası sorunların erkenden fark edilmesini sağlayan düzenli kontrollerle normal bir yaşam sürebilirler. Epilepsinin türlerine bağlı olmakla birlikte, hastaların çoğunluğunda günlük ve sosyal yaşamı kısıtlayıcı tedbirler almak gereksizdir. Epileptik nöbetlerinde uykusuzluk, cep telefonu ve tablet ve diğer mobil medya araçlarının yoğun kullanımı gibi tetikleyici olabilen sebepleri saptayıp dikkate almak yeterlidir" şeklinde konuştu.

EBEVEYNLERE UYARILAR

Anne ve babaların hastalık tanısının konulmasını takiben yaşadıkları kaygının, çocuklarının sosyal yaşamını kısıtlamaya, okul başarısını ve eğitim yaşamını olumsuz etkilemeye neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, “Tanı ve tedavinin erken döneminde aileye sosyal ve okul yaşamı ile ilgili, tedavinin seyri ve kontroller hakkında bilgiler vermek önemlidir. Epilepsi hastalarının toplum ile uyumlu yaşayabildiklerini sadece aileleri değil, tüm toplumun anlayabilmesi için hastalığa ait ön yargılar, yanlış ve eksik bilgilerin giderilmesi hastalar için yapılabilecek en büyük iyiliktir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.