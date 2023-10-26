Uzmanından kritik iyot uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı İrfan Berber, insanların sağlıklı ve gelişmiş olması için iyotun çok önemli bir element olduğunu vurguladı.

İç Hastalıkları Uzmanı İrfan Berber, “Günlük en az 150 mikrogram iyot tüketilmesi, iyot eksikliğine bağlı hastalıklardan korunmanın yolu olmalıdır. Yeterli iyot alınmaması, bağırsaktaki emilimin bozulması, süt verme dönemi, fazla terleme gibi durumlar iyot eksikliğine yol açabilmektedir” dedi.

Dünyada yaşayan insanların yaklaşık yüzde 15’inin iyot eksikliği olan bölgelerde bulunduğunu ve nüfusun yüzde 4 ila 5’inin de iyot eksikliği sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. İrfan Berber şunları belirtti:

“Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar kişi iyot eksikliği riski altındadır. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri iyot eksikliği olan bölgeler olarak bilinmektedir. Türkiye de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de iyot eksikliği ciddi bir sağlık problemi olarak sürmektedir”

İYOTUN YARARLARI

Uzm. Dr. Berber, iyotun yararları hakkında şöyle konuştu:

“Enerji metabolizmasını düzenler.

Kanserden korur – meme kanserinin önlenmesi.

Antioksidan etkileri vardır.

Bağışıklığı destekler, yaşlanmayı geciktirir.

Parlak bir cilt, canlı saçlar ve sağlıklı dişler için gerekli bir mineraldir.

Büyüme ve gelişmeyi destekler, zeka düzeylerini arttırır.”