Uzmanından kritik iyot uyarısı

Uzmanı uyarısında, “Günlük en az 150 mikrogram iyot alınmalı” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Uzmanından kritik iyot uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı İrfan Berber, insanların sağlıklı ve gelişmiş olması için iyotun çok önemli bir element olduğunu vurguladı.

İç Hastalıkları Uzmanı İrfan Berber, “Günlük en az 150 mikrogram iyot tüketilmesi, iyot eksikliğine bağlı hastalıklardan korunmanın yolu olmalıdır. Yeterli iyot alınmaması, bağırsaktaki emilimin bozulması, süt verme dönemi, fazla terleme gibi durumlar iyot eksikliğine yol açabilmektedir” dedi.

Dünyada yaşayan insanların yaklaşık yüzde 15’inin iyot eksikliği olan bölgelerde bulunduğunu ve nüfusun yüzde 4 ila 5’inin de iyot eksikliği sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. İrfan Berber şunları belirtti:

“Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar kişi iyot eksikliği riski altındadır. Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri iyot eksikliği olan bölgeler olarak bilinmektedir. Türkiye de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de iyot eksikliği ciddi bir sağlık problemi olarak sürmektedir”

İYOTUN YARARLARI

Uzm. Dr. Berber, iyotun yararları hakkında şöyle konuştu:

“Enerji metabolizmasını düzenler.

Kanserden korur – meme kanserinin önlenmesi.

Antioksidan etkileri vardır.

Bağışıklığı destekler, yaşlanmayı geciktirir.

Parlak bir cilt, canlı saçlar ve sağlıklı dişler için gerekli bir mineraldir.

Büyüme ve gelişmeyi destekler, zeka düzeylerini arttırır.”

İlgili Haberler
Yayılan o salgın antibiyotiğe karşı duyarlı mı?
Uzmanından bilinçsiz antibiyotik kullanımına ciddi uyarı geldi
Yapay zeka antibiyotiğe direnç gösteren zehirli bakteriyi öldürecek. Kesin tedavi sunacak
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz Dünya
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti Gündem
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi