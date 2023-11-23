Uzmanından kritik kalp krizi ve reflü uyarıları

Uzmanı, “Reflü kalp krizi ile karıştırılabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından kritik kalp krizi ve reflü uyarıları

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan ve göğüs ağrısı, yanma, ses kısıklığı, öksürük gibi belirtilere yol açan bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır.

Reflü kaynaklı göğüs ağrısı kalp krizi ile karıştırılabilir, bu yüzden ihmal edilmemelidir.

Reflü, mide asidinin yemek borusuna kaçmasına izin veren alt özofagus sfinkterinin gevşemesi veya zayıflaması sonucu oluşur. Bu duruma sigara, şeker hastalığı, obezite, stres, asitli yiyecekler, alkol, kafein gibi faktörler katkıda bulunabilir.

Reflü tanısında hastanın şikayetleri, ek rahatsızlıkları ve yaşam tarzı önemlidir. Reflü şüphesi olan hastalara endoskopi yapılabilir.

Endoskopi, yemek borusunun durumunu görmek ve reflünün neden olabileceği komplikasyonları tespit etmek için kullanılır.

Reflü tedavisinde ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve cerrahi yöntemler uygulanabilir. İlaçlar, mide asidini azaltmak veya nötralize etmek için kullanılır.

Yaşam tarzı değişiklikleri, reflüyü tetikleyen faktörlerden kaçınmayı, yemekten sonra yatmamayı, başı yüksekte tutmayı, kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı içerir.

Cerrahi yöntemler, ilaçlara ve yaşam tarzı değişikliklerine yanıt vermeyen veya ciddi komplikasyonları olan hastalarda uygulanabilir.

Cerrahi yöntemler, alt özofagus sfinkterinin fonksiyonunu artırmak veya mide asidinin yemek borusuna kaçmasını engellemek için yemek borusu veya mide üzerinde işlem yapmayı içerir.

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