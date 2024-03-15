Uzmanından kritik sahur ve uyku uyarısı

Kaynak: İHA
Uzmanından kritik sahur ve uyku uyarısı
Uzmanı, “Sahurdan hemen sonra uyumayın” diyerek uyarılarda bulundu.

İç Hastalıkları hekimi Doç. Dr. Mehmet Sami İslamoğlu, Ramazan ayının sağlıklı geçirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında önerilerini açıkladı.

İslamoğlu, Ramazan'da sahur sonrası uyumanın sakıncalarına dikkat çekti.

Sahur yemeğinin ardından bir süre ayakta durarak hafif egzersizler yapmanın, reflü gibi sindirim sorunlarını önleyebileceğini belirtildi.

Ramazan'da azalan öğün sayısı nedeniyle, karbonhidrat, yağ ve proteinin dengeli alınmasının önemini vurgulayan İslamoğlu, metabolizmanın yavaşlaması ve enerji ihtiyacının sabit kalması sebebiyle aşırı enerji içeren gıdalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, İslamoğlu, yeterli ve kaliteli uykunun ruh hali ve genel sağlık üzerindeki etkilerine değindi.

İftar ve sahurda aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminden kaçınmanın önemini belirten İslamoğlu, yavaş ve dengeli beslenmenin ve sıvı alımının önemini vurguladı.

Sahur sonrasında kısa süreli fiziksel aktivitenin yararlarına değinen İslamoğlu, iftar sonrası yürüyüş gibi hafif egzersizlerin de faydalı olabileceğini ifade etti.

Ramazan'da öğün sayısının azalmasıyla birlikte, aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminin önlenmesi halinde kilo kaybının mümkün olduğunu belirten İslamoğlu, kişisel beslenme düzeninin önemini vurguladı.

Sağlık sorunları ve kilo alımını önlemek için aşırı karbonhidrat ve yağ tüketiminden kaçınmanın yanı sıra, düzenli uyku ve hareketliliğin korunması gerektiğini belirten İslamoğlu, sigara gibi zararlı alışkanlıkların azaltılmasının da Ramazan'da sağlık için önemli olduğunu söyledi.

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