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Uzmanından kuru öksürüğü devam edenlere önemli uyarı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Eladağ Yurt, “Hasta olan kişide devam eden kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes alıp verdiğinde hırıltılı solunumu varsa öncelikle bir Göğüs Hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır” ifadelerin kullandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:29
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Uzmanından kuru öksürüğü devam edenlere önemli uyarı. Bir Göğüs Hastalıkları uzmanına başvurun

Uzmanından kuru öksürüğü devam edenlere önemli uyarı
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İHA’nın haberine göre; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Eladağ Yurt, havaların değişkenlik gösterdiği mevsim dönemlerinde oluşan hem dünyada hem de Türkiye'de sık olarak görülen üst solunum yolu hastalıklarına dikkat çekti. Yurt, kişide oluşan kuru öksürük ve nefes darlığının nedeninin araştırılması gerektiğini dile getirdi.

“MUTLAKA UZMAN BİR DOKTORA MUAYENE OLUNUZ”

Havaların soğuması nedeniyle üst solunum yolları enfeksiyonlarının ve alerjik reaksiyonların arttığını belirten Dr. Serpil Eladağ Yurt, şunları belirtti:

“Toplu ve kalabalık ortamlarda yaşanılması gibi etkenlerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri kişiden kişiye değişiklik ve çeşitlilik gösterse de genelde kendini kuru öksürükle ortaya çıkarabiliyor. Özellikle astımda eğer alerjikse, tekrarlayan kuru öksürükler ve uzun süren tedaviye rağmen yanıt alınamıyorsa, hapşırık, burunda tıkanıklık ya da ciltte döküntülerle hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurabiliyor.

Kişinin öksürüğü özellikle kuruysa ve devam ediyorsa, göğsünde baskı hissediyorsa, nefes alıp verdiğinde hırıltılı, hışırtılı solunumu varsa öncelikle bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdır. Böyle durumlarda muayene olup, hastaların solunum fonksiyon testi (SFT) ile nefes darlığının, gerçekten astıma mı yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğunu tespit edilmeli ve tedavi süreci test sonucuna göre şekillenmelidir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis tedavi süreci açısından çok önemlidir. Bu sağlık sorunlarını yaşayan kişilerin kulaktan dolma bilgiler ile ilaç kullanmalarını tavsiye etmiyoruz. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak uzman bir doktora muayene olunuz”

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