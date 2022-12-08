Uzmanından meme kanserinde ‘40 yaş’ uyarısı

İHA’nın haberine göre; Doç. Dr. Nurşen Toprak, “Birinci derece ailesinde meme kanseri hikâyesi olanlar ise mamografisini daha erken yaşlarda çektirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Meme Radyolojisi Ünitesi” Van ve bölge illerden hasta kabulü yapıyor. Meme kanseri tanısında alanında uzman kadrosuyla Van’ın ilk “Meme Radyolojisi Ünitesi” erken evre kanser tanısında büyük rol oynuyor.

“40 YAŞINDAN SONRA YILDA BİR DEFA MAMOGRAFİ ÖNERİYORUZ”

Meme Radyoloji Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Nurşen Toprak, bölgede ileri evre meme kanseri gördüklerini belirtti. Özellikle de genç yaşta meme kanserine rastlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Toprak şunları belirtti:

“Amacımız tümörleri erken evrede yakalamaktır. Bunun için tarama mamografilerini kullanıyoruz. Tarama için 40 yaşından sonra her kadının yılda bir defa mamografi çekilmesini öneriyoruz. Bunun için yüksek riskli grupta olan birinci derece ailesinde meme kanseri olan kadınların mutlaka doktorlarına başvurup kişiye özel tarama programlarını çıkarılması gerekiyor. Bölgemizde çok sayıda hasta var”

Meme Radyoloji Ünitesinde birer uzman ve asistan doktor olmak üzere 2 mamografi teknisyeni, bir hemşire ve sekreterin görev yaptığını dile getiren Toprak, yeniden dizayn edilerek hizmet vermeye başlayan Meme Radyolojisi Ünitesinin bölge illerine de hizmet verdiğini vurguladı.