Uzmanından mevsimsel depresyonla ilgili kritik açıklamalar

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, bazı insanlarda mevsimsel duygu durum bozukluğu adı verilen bir depresyon türü ortaya çıkabilir.

Bu durum, güneş ışığından alınan serotonin hormonunun azalması ve melatonin hormonunun artmasıyla ilgilidir.

Mevsimsel duygu durum bozukluğu yaşayan kişilerde, depresif, endişeli, yeme isteği, yorgunluk, enerji eksikliği, umutsuzluk, değersizlik, odaklanma güçlüğü, sinirlilik, sosyal izolasyon ve uyku sorunları gibi belirtiler görülebilir.

Mevsimsel duygu durum bozukluğu ile başa çıkmak için, düzenli egzersiz yapmak, daha fazla ışık almaya çalışmak ve paylaşımda bulunmak önemlidir.

Ayrıca, kendi kış modumuzla barışmak ve sabretmek de faydalı olabilir.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla sadece gribal enfeksiyonların değil, ruh sağlığında mevsimsel duygu durum bozukluklarının ortaya çıkabileceğini söyleyen Psikolog Arş. Gör. Deniz Mısra Gürol şunları söyledi:

“Bu durum ‘kış hüznü’ olarak adlandırılıyor. Mevsimsel duygu durum bozukluğu bir depresyon türüdür. Genel olarak sonbaharın sonlarında veya kışın başlarında ortaya çıkar. Bu durumda her gün güneş ışığı almak önem taşıyor”

Mevsimsel duygu durum bozukluğundan ne kadar etkilenildiğine bakılmaksızın, üç önemli faktörün bu durumu yönetmeye yardımcı olacağını ifade eden Gürol, şunları ekledi:

“Bunlardan ilki egzersiz yapmak. Düzenli fiziksel aktivite hem fiziksel hem de psikolojik sağlık için son derece faydalı. İkincisi ise daha fazla ışık almaya çalışmak. Her gün güneş ışığı almak önem taşıyor. Çoğu iş yeri iç mekânda olduğu için güneş ışığına ulaşmak bir tür çaba gerektiriyor. Vücudumuz için gerekli olan D vitaminini güneşte birkaç dakika geçirerek almaya çalışabiliriz. Üçüncü önemli faktör ise paylaşımda bulunmak. Tüm geçişlerin kendi zorlukları var ve bu konuda herhangi biriyle konuştuğunuzda geçiş her zaman kolaylaşır. İster yakınınızla ister iş arkadaşınızla ister terapistinizle konuşun ama mutlaka birisinin içsel düşüncelerinize ve deneyimlerinize girmesine izin verin.”

