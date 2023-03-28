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Uzmanından Ramazan ayında kronik rahatsızlığı olanlara uyarı

Dâhiliye Uzmanı İhsan Solmaz, Ramazanın ayının gelmesiyle birlikte kronik rahatsızlıkları olanlara oruç tutup tutamayacakları konusunda açıklama yaparak kontrol altında olan diyabet hastalarının doktor ile irtibatlı oruç tutması gerektiğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 11:56
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Uzmanından Ramazan ayında kronik rahatsızlığı olanlara uyarı

Uzmanından Ramazan ayında kronik rahatsızlığı olanlara uyarı
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İHA’nın haberine göre; Ramazan'da oruç tutmak isteyen fakat kronik hastalığı olanların mutlaka bir uzmana danışması gerektiğini söyleyen Dahiliye Uzmanı İhsan Solmaz, Ramazan ayında kronik hastalığa sahip olanlarda oruç tutulmasıyla birlikte belli riskler oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kronik rahatsızlığı olan hastalardan bazılarının için oruç tutmaması gerektiği yönünde altını çizen Solmaz, "Kronik rahatsızlığı olan hastalardan bazıları için oruç tutmamasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu hastalar oruç tuttuklarında hastalıklarının daha kötüye gitme durumu ve organlarından bazılarını kaybetme ihtimali olduğu için kesinlikle oruç tutulmaması gerekiyor. Kronik rahatsızlığı olan hastalar, ciddi kalp yetmezliği olan, ciddi böbrek yetmezliği olup diyalize bağlı olanlar, Tip-1 diyabet olup düzenli insülin kullanan, Tip-2 diyabet olup hem insülin kullanan hem de çoklu ilaç kullanan hastalar ve tansiyonu kontrol altında olmayan hastaların oruç tutması kendi hastalıklarının daha kötüye götürecektir. Böylelikle yaşamlarında tehlike görülebilir. Bu yüzden bu hastaların oruç tutmaması gerekiyor" dedi.

Hastalığı ileri seviyede olmayıp doktor kontrolünde aralıklı bir şekilde oruç tutulabileceğini ifade eden Solmaz, "Saydığım hastalıklar olmayıp yine şeker ve tansiyonu kontrol altında olan, böbrek yetmezliği ileri seviyede olmayan doktorları kontrolünde olacak şekilde oruç tutabilir. Hastalığı ileri seviyede olmayanlar orucunu tutarken gün içerisindeki susuzluğa karşı olan durumu kontrol altında olmalıdır. İlaçlardan yana bir aksaklık söz konusu olmuyorsa oruç tutmaya devam edilebilir. Eğer bundan yana sıkıntı yaşanıyorsa aralıklı oruç tutulabilir. O da tek bir şartla, ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Doktorların dediği yeme ve içme, egzersizleri uygun bir şekilde yapmalılar" ifadelerine yer verdi.

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