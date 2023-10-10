Uzmanından ruh sağlığını korumak için 5 öneri

Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, ruh sağlığını korumaya yardımcı olacak önerileri sıralayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzmanından ruh sağlığını korumak için 5 öneri

Habertürk’ün haberine göre; Ruh sağlığını korumanın ve geliştirmenin birçok yolu var. Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, “Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirin, düzenli uyku alışkanlığı edinin, stres yönetim tekniklerini uygulayın, sosyal destek alın” sözlerini kullandı.

Bu yüzden kişisel ihtiyaçlara ve tercihlere uygun yöntemleri bulmanın ve hayata geçirmenin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirten Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek şunları söyledi:

“Özellikle, koruyucu yöntemleri hayatınıza dâhil etmekle beraber; daha sağlıklı, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeniz kaçınılmak olacaktır ancak ciddi bir ruh sağlığı sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, profesyonel yardım almayı ihmal etmemelisiniz”

Ruh sağlığını korumaya yardımcı olacak önerileri sıralayan Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, şu şekilde özetlenebilir:

Düzenli egzersiz yapmak: Fiziksel aktivitenin, stresi azalttığını, enerjiyi artırdığını ve ruh halini iyileştirdiğini belirtiyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek: Vitamin, mineral ve omega-3 gibi besin maddelerinin ruh sağlığını desteklediğini, fast food, şeker ve kafein gibi gıdaların ise ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor.

Düzenli uyku alışkanlığı edinmek: Uyku eksikliğinin depresyon, anksiyete ve diğer duygusal sorunlara yol açabileceğini, her gece 7-9 saat uyumanın ve uyku düzenini korumanın zihinsel ve duygusal dengede önemli olduğunu vurguluyor.

Stres yönetim tekniklerini uygulamak: Stresin ruh sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğunu, stresle başa çıkmanın farklı yollarının olduğunu anlatıyor. Meditasyon, nefes egzersizleri, yoga veya rahatlama teknikleri gibi yöntemlerin stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca negatif düşünce kalıplarını değiştirmenin de stresle başa çıkma becerisini artıracağını ifade ediyor.

Sosyal destek almak: Sosyal ağların psikolojik sağlık, duygusal iyilik hali ve stresle başa çıkma yeteneği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu dile getiriyor. Aile, arkadaş veya destek grupları gibi sosyal ağlardan duygusal destek almanın ve iletişim kurmanın önemine değiniyor.

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