Uzmanından soğuk havalarda kritik cilt kuruluğu uyarıları

Cilt kuruluğu, derinin en dış tabakasındaki su içeriğindeki azalma olarak tanımlanır.

Cilt kuruluğu, genetik, çevresel ve yaşlanma gibi birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Cilt kuruluğu, deride kepeklenme, kaşıntı, çatlaklar ve ağrı gibi belirtilere neden olabilir. Cilt kuruluğu, ayrıca deri hastalıklarını tetikleyebilir ve yara iyileşmesini geciktirebilir.

Cilt kuruluğunu önlemek için, Dermatoloji Uzmanı Dr. Beyza Nur Deveci, şu önerilerde bulundu:

- Cildi uygun nemlendiricilerle düzenli olarak nemlendirmek

- Çok sıcak ve uzun süreli duşlardan kaçınmak

- Sabun ve duş jeli yerine ph:5.5 olan syndet ve yıkama ürünleri kullanmak

- Kışın da güneşten korunmak

- Cildi tahriş etmeyen pamuklu kıyafet ve eldivenler giymek

- Bol su içmek

Dr. Deveci, cilt kuruluğunun ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Cilt kuruluğu kendiliğinden ve tedavisiz geçmez. Cilt kuruluğu olan kişiler, bir dermatoloji uzmanına başvurarak, cilt tipine uygun ürünler kullanmalı ve cilt bakımına dikkat etmelidir” dedi.

