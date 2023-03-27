27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmanından takviye gıdalar açıklaması

Sağlıklı bir yaşam için bağışıklığı güçlendirmenin ve kan değerlerini korumanın gerekliliğine dikkat çeken Ünal Hasanlı gıda takviyelerinin gün geçtikçe yaygınlaşarak insan yaşamının parçası haline geldiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:24
Takip Et

Uzmanından takviye gıdalar açıklaması

Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre; Ünal Hasanlı konuya ilişkin, "Sağlık süresinin yaşam süresi kadar önemli olduğunun giderek daha fazla anlaşılmasıyla artık ne kadar yaşayabileceğimize değil, yaşadığımız yılları ne kadar sağlıklı geçirebileceğimize odaklanıyoruz. Elbette bu konudaki farkındalığın artmasında pandeminin etkisi büyük ve son birkaç yılda doğru beslenmenin sağlıklı bir yaşamdaki rolü kritik hale geldi. Fakat günümüzdeki gıdaların yeterli miktarda vitamin içermiyor olması, ne yazık ki düzenli beslenmenin faydalarını azaltıyor. Günlük vitamin ihtiyacını karşılayamayan kişiler de bu açığı sağlıklı gıda takviyeleriyle kapatıyor" dedi.

Hasanlı, "Günümüzdeki gıdaların yeterli miktarda vitamin içermiyor olması, ne yazık ki düzenli beslenmenin faydalarını azaltıyor. Artık günlük vitamin ihtiyacını takviye gıdalar olmadan karşılayamıyoruz. Günlük vitamin ihtiyacını karşılayamayan kişiler de bu açığı sağlıklı gıda takviyeleriyle kapatıyor" dedi.

Piyasada standartlara göre üretilmeyen ve sağlığı tehdit eden çok sayıda takviye formunda ürün bulunduğunu vurgulayan Hasanlı, “Besin takviyelerine ilgi arttıkça ekosistemdeki bazı işletmeler işin üretici sorumluluğu ve iş etiği gibi bazı önemli değerlerini göz ardı edebiliyor. Bilinçli tüketiciler, marka araştırması ile üretim güvenliği konusunda fikir edinse de bunun farkında olmayanlar zarar görebiliyor. Üretimin her adımında, ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların standartlarına göre izleniyor ve kalite kontrolünden geçiriliyor" diye konuştu.

“2025'TE İLK 10'DA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uzman hekimlerle görüşerek ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, tüketicilerin en çok ihtiyaç duyabileceği etken madde ve formlar konusunda bilgi edindiklerini, bunları Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyip gıda takviyesi ürünleri ürettiklerini belirten Hasanlı sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Tüm süreçlerimizde sağlık hassasiyetimizi göz önünde bulunduruyoruz. Üretim ve Ar-Ge süreçlerimizi uzman kişi ve kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz. Tüketicilere de herhangi bir gıda takviyesini kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyoruz. Welfar ilaç şirketinin çatısı altında 18 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak, bu yılın sonuna kadar damla, sprey, şurup, kapsül, yumuşak kapsül, dilaltı ve ağızda dağılan tablet formlarında yaklaşık 200 bin kutu üreterek neredeyse 35 farklı ürünü piyasaya sunacağız. 2025'te takviye edici gıda ürünleri üreten şirketler arasında ilk 10'da yer almayı hedefliyoruz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Bağ evinde dehşet
3
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
4
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
6
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
7
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan karatecilere tebrik
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿İsviçre'den nükleer silahlarla ilgili tüm risklerin azaltılması için acil önlem çağrısı
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿'Türkler güçlü. Ragbiye yatkın' 
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
﻿Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar. Ahmet Ağaoğlu iddialarına yanıt verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.