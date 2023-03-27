﻿Uzmanından takviye gıdalar açıklaması

İHA'nın haberine göre; Ünal Hasanlı konuya ilişkin, "Sağlık süresinin yaşam süresi kadar önemli olduğunun giderek daha fazla anlaşılmasıyla artık ne kadar yaşayabileceğimize değil, yaşadığımız yılları ne kadar sağlıklı geçirebileceğimize odaklanıyoruz. Elbette bu konudaki farkındalığın artmasında pandeminin etkisi büyük ve son birkaç yılda doğru beslenmenin sağlıklı bir yaşamdaki rolü kritik hale geldi. Fakat günümüzdeki gıdaların yeterli miktarda vitamin içermiyor olması, ne yazık ki düzenli beslenmenin faydalarını azaltıyor. Günlük vitamin ihtiyacını karşılayamayan kişiler de bu açığı sağlıklı gıda takviyeleriyle kapatıyor" dedi.

Hasanlı, "Günümüzdeki gıdaların yeterli miktarda vitamin içermiyor olması, ne yazık ki düzenli beslenmenin faydalarını azaltıyor. Artık günlük vitamin ihtiyacını takviye gıdalar olmadan karşılayamıyoruz. Günlük vitamin ihtiyacını karşılayamayan kişiler de bu açığı sağlıklı gıda takviyeleriyle kapatıyor" dedi.

Piyasada standartlara göre üretilmeyen ve sağlığı tehdit eden çok sayıda takviye formunda ürün bulunduğunu vurgulayan Hasanlı, “Besin takviyelerine ilgi arttıkça ekosistemdeki bazı işletmeler işin üretici sorumluluğu ve iş etiği gibi bazı önemli değerlerini göz ardı edebiliyor. Bilinçli tüketiciler, marka araştırması ile üretim güvenliği konusunda fikir edinse de bunun farkında olmayanlar zarar görebiliyor. Üretimin her adımında, ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların standartlarına göre izleniyor ve kalite kontrolünden geçiriliyor" diye konuştu.

“2025'TE İLK 10'DA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uzman hekimlerle görüşerek ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, tüketicilerin en çok ihtiyaç duyabileceği etken madde ve formlar konusunda bilgi edindiklerini, bunları Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyip gıda takviyesi ürünleri ürettiklerini belirten Hasanlı sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Tüm süreçlerimizde sağlık hassasiyetimizi göz önünde bulunduruyoruz. Üretim ve Ar-Ge süreçlerimizi uzman kişi ve kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz. Tüketicilere de herhangi bir gıda takviyesini kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyoruz. Welfar ilaç şirketinin çatısı altında 18 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak, bu yılın sonuna kadar damla, sprey, şurup, kapsül, yumuşak kapsül, dilaltı ve ağızda dağılan tablet formlarında yaklaşık 200 bin kutu üreterek neredeyse 35 farklı ürünü piyasaya sunacağız. 2025'te takviye edici gıda ürünleri üreten şirketler arasında ilk 10'da yer almayı hedefliyoruz.”