Sakın böyle kullanmayın yoksa besin takviyeleri zehir saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Erdoğan, “Besin takviyeleri yerine, doğal yollardan vücudu destekleyecek çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni tercih etmek daha sağlıklıdır” dedi.

Erdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Uzman Diyetisyen olarak, sağlıklı yaşamın temelinde besinlerin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, “Sağlıklı beslenmek, vücudumuzu güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç kazandırır. Hiçbir takviye, sağlıklı beslenmenin alternatifi olamaz. Besin takviyeleri, sadece belirli durumlarda ve uzmanlar tarafından önerildiğinde kullanılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için, besin takviyelerine değil, besin çeşitliliğine ve dengesine önem verilmelidir” diye konuştu.

Diyetisyen Erdoğan, besinlerin vitamin ve minerallerin yanı sıra, antioksidan gibi diğer faydalı bileşenleri de içerdiğini söyledi. Erdoğan, şunları ekledi:

“Besin takviyeleri, genelde yüksek dozlarda vitamin ve mineraller içerir ve bazı eksiklikleri besinlerden daha çabuk giderir. Fakat takviyeler, besinler gibi bütüncül faydalar sağlayamaz. Besinler, vitamin ve mineralleri vücuda daha iyi aktarır, çünkü doğal gıdalar, vücudun bu maddeleri tanıyıp emmesini sağlayan diğer bileşenleri de barındırır. Yine de besin takviyeleri, bazı durumlarda faydalı olabilir. Her iki yöntemin de artıları ve eksileri vardır. Özellikle vegan, vejetaryen beslenenler, hamileler, 50 yaş üstü yetişkinler ve sindirim problemleri olanlar, doktor kontrolünde takviye almalıdır.”

AŞIRI ALIM ZEHİRLENME VE ORGAN HASARINA SEBEP OLABİLİR

Besinlerin yeterince sindirilemediği durumlarda veya yaşlılık sebebiyle takviye kullanımının fayda sağlayabileceğini ifade eden Diyetisyen Ecenur Özkul Erdoğan, ancak fazla miktarda alınan vitamin veya minerallerin olumsuz etkilerine de dikkat çekti:

“Vitamin ve mineral dengesi göz ardı edilmemeli, fazla alınan takviyelerin zararlı sonuçlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Aşırı alım, zehirlenmelere ve organ hasarlarına sebep olabilir. Mesela; A vitamini, D vitamini, demir ve çinko gibi maddeler, sağlık sorunları ve ilaç etkileşimleri dikkate alındığında, ilaçların etkisini azaltabilir veya artırabilir. Özellikle yaşlı bireylerin vitamin takviyeleri konusunda bir doktora başvurması gereklidir. Bunun yanında, besin takviyelerinin kullanılması, gerçek gıdalardan alınması gereken besinleri gözden kaçırma riski taşır ve gereksiz harcamalara neden olabilir.”