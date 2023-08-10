Uzmanından yaz enfeksiyonları uyarısı

Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Dr. Sare İlbay, yaz aylarında sık görülen enfeksiyon hastalıklarına ilişkin, “Çocukların gözyaşı varlığının olup olmadığı, ağızlarının ıslak olup olmadığı ve idrar çıkışlarının takip edilmesi gerekir” sözlerini kullandı.

Yazın en sık görülen enfeksiyonların genellikle ishal, kusma ve ateşle seyreden gastroenterit hastalıklar olduğunu ifade eden İlbay şunları kaydetti:

“Özellikle sıcak günlerde, yaz aylarında dışarıda kalan yiyeceklerde ya da iyi pişmemiş yiyeceklerde, çiğ ürünlerde, süt, süt ürünleri, kremalı pastalar ve sütten yapılmış yiyeceklerde kolayca mikro organizmalar ürer. Bunlara bağlı olarak da sıklıkla gastroenterit görürüz. Çocuklarda yaz aylarında özellikle havuzlardan bulaşan enfeksiyon olayını da sık görürüz. Bundan korunma yollarından en önemlisi hasta olan çocuklar ya da bireylerin havuza girmekten sakınması. Bu toplum sağlığı için önemli bir parametre”

“ÖZELLİKLE KÜÇÜK BEBEKLER SUSUZ KALMAYA YATKINDIRLAR”

Yaz aylarında özellikle yeni doğan bebeklerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen İlbay, “Bebeklerde ishal ve kusma durumunda önemli olan şey sıvı dengesinin sağlanmasıdır. Özellikle küçük bebekler susuz kalmaya yatkındırlar. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Çocukların gözyaşı varlığının olup olmadığı, ağızlarının ıslak olup olmadığı ve idrar çıkışlarının takip edilmesi gerekir. Bunlarda azalma, ağzında kuruma, idrar yapmadığının fark edilmesi ya da kusma veya isteksizlik nedeniyle beslenemeyen çocukların ailelerinin hastaneye başvurmaları gerekir. Özellikle ishalde kan görüldüğünde, dirençli ateş eşlik ettiğinde ya da şiddetli karın ağrısı olduğunda mutlaka hastaneye başvurulmalıdır. Kusan çocukları beslerken az miktarda besinle sık sık beslenmeye çalışılmalıdır. Yağlı ve şekerli gıdalar ishal, kusma döneminde uygun gıdalar değildir. Daha çok yoğurt, haşlanmış patates, muz, elma, şeftali ve havuç gibi lifli gıdalarla beslemek daha uygun olur” diye konuştu.

“EMZİK VE BİBERONLARIN DEZENFEKTE EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”

İlbay, yeni doğan bebeklerde emzik ve biberon kullanımında temizlik ve hijyenin çok önemli olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaz aylarında bunların da sık sık değiştirilmesi ya da kaynamış suda bekletilerek dezenfekte edilmesi çok önemlidir. Bu tür ürünlerin sterilizasyonu için özel cihazlar da bulmak mümkündür. Temin edilirse bunlar da kullanılabilir. İshal ve kusma durumunda çocuklarda, yeni doğanlarda özellikle sıvısız kalma, halsizlik, düşkünlük ve ağır enfeksiyon ihtimali yüksektir. Bu nedenle yeni doğanlarda herhangi bir enfeksiyon hastalığı durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak uygun olacaktır. Normalde anne sütü bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Anne sütü yeterli ise ishal, kusma olduğu dönemde de emzirme sıklığı artırılarak, mama alan bebeklerde de beslenme sıklığı artırılarak ihtiyaç karşılanabilir.”