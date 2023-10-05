Uzmanından yeni doğan bebeklerin sarılığa yakalanmaması için kritik öneri

Uzmanı, “Bebekler 'yenidoğan sarılığına karşı sık emzirilmeli” diyerek dikkat çeken önerilerde bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından yeni doğan bebeklerin sarılığa yakalanmaması için kritik öneri

Çocuklarda sarılık hastalığı hakkında bilgi veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, sarılığın yenidoğan bebeklerde sık rastlanan ancak tedavi edilebilir bir durum olduğunu söyledi.

Dr. Öztürk, “Sarılık, bebeğin kanındaki bilirubin adlı maddenin fazla olması nedeniyle cilt ve gözlerde sararma olarak ortaya çıkar. Bu durum, bebeğin karaciğerinin henüz tam gelişmemiş olmasından kaynaklanır” dedi.

Dr. Öztürk, yenidoğan sarılığının nedenlerini şöyle sıraladı:

“Doğum öncesi enfeksiyon, kan grubu uyuşmazlığı, emzirme yetersizliği gibi faktörler sarılığa yol açabilir. Sarılığı olan bebeklerde cilt ve gözler sarı renk alır. Ayrıca bebekler huzursuz, yorgun veya aşırı ağlama eğiliminde olabilirler. Sarılık problemi doğum sonrası dönemde normal olarak görülebilir. Ancak zamanında müdahale edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.”

Dr. Öztürk, yenidoğan sarılığı tedavisinin bebeğin yaşına, kilosuna ve kandaki bilirubin seviyesine göre değiştiğini belirterek, “Sarılık teşhisi için bebeğin kanında bilirubin düzeyini ölçen bir kan testi yapılır. Bebeğin cildi ve gözleri de sarılık belirtileri açısından değerlendirilir. Sarılık tedavisinde genellikle fototerapi adı verilen ışık tedavisi kullanılır. Bu tedavi ile bebeğin cildindeki bilirubin ışığa maruz kalarak parçalanır ve idrarla atılır” diye konuştu. Dr. Öztürk, yenidoğan sarılığının önlenmesinde annelerin rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, “Anneler bebeğini sık sık emzirmeli ve bebeğinin sağlıklı kalmasını sağlamalıdır. Bebeklerinde sarılık belirtisi fark eden anneler hemen doktorlarına başvurmalıdır. Bazı bebekler erken doğum, kan grubu veya Rh uyumsuzluğu gibi daha yüksek risk faktörlerine sahip olabilir. Bu bebekler daha yakından takip edilmelidir” dedi.

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