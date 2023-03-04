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Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı

Konya başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen obruklar oldukça dikkat çekiyor. Akıllara "Depremler obruk oluşumunu tetikler mi?" sorusu geldi. Prof. Dr. Fetullah Arık, merak edilen detayları açıkladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 05:04
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Uzmanlar açıkladı: Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu

Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı
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Konya Ovası'nda yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması gibi farklı jeolojik etkenlerle zeminin çökmesiyle oluşan obrukların depremlerden etkilenip etkilenmediğine yönelik çalışmalar uzmanlarca sürdürülüyor.

Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı: Sebebi deprem mi? - Resim: 1

AA’nın haberine göre; Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların son çökme anını etkileyen birçok faktörün olduğunu söyledi.

Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı: Sebebi deprem mi? - Resim: 2

"OBRUK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN ÖNEMLİ NEDENLERDEN BİR TANESİ DEPREM”

Konuyla ilgili konuşan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Yağışlı periyotlardan sonra obrukların, yoğun olarak arttığını gözlemledik. Üstteki örtü tabakasının ağırlaşması ve obruk oluşumunu etkileyen önemli nedenlerden bir tanesi deprem” dedi.

Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı: Sebebi deprem mi? - Resim: 3

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obrukların son çökme anını etkileyen birçok faktörün olduğunu söyledi.

Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı: Sebebi deprem mi? - Resim: 4

Obruklarla ilgili uzun yıllardır incelemelerin devam ettiğini belirten Arık, "Özellikle yoğun yağışlı dönemden sonra üstteki tabakanın ağırlaşması, yer altında suyun rahat hareket edebileceği bir kanal oluşması, yüzeyin üzerine ağır bir yük konulması, yapay ya da doğal sarsıntılar, obruğun son çökme anını etkileyen faktörlerdir. Depremler de bu faktörlerden bir tanesidir. Depremler, bir obruğun çökmesini hızlandırabilir." diye konuştu.

Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı: Sebebi deprem mi? - Resim: 5

Arık, 6 Şubat'taki depremlerden yaklaşık 20 gün sonra Konya'nın Karapınar ilçesinde 37 metre çapında ve 12 metre derinliğinde oluşan obruğun ölçümlerini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Doğrudan depremle ilişkisini kurmak oldukça güç ancak bölgede birçok farklı obruğun oluşum zamanıyla deprem oluşum zamanlarını kıyasladığımızda, birkaç deprem oluşum zamanına denk gelen obruk oluşumu var. Obruk oluşumlarının zamanlarının net olarak bilinememesi nedeniyle bu ilişkiyi kurmak oldukça güç, şu anda modelleme çalışmalarımız devam ediyor. 2023 yılı içinde benzer soruların cevaplarını daha detaylı alabileceğimizi umuyorum."

Esrarengiz görüntünün sırrı belli oldu! Uzmanlar açıkladı: Sebebi deprem mi? - Resim: 6

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