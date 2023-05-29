Uzmanlar açıkladı. Kolayca uyumanızı sağlayacak 5 yiyecek

Mynet’te yer alan habere göre; Uyku problemleri gün içerisinde yorgunluğa ve dikkat dağınıklığına neden olabildiği biliniyor. En büyük uyku problemi olarak bilinen uykusuzluğa çözüm aranmaya devam ediliyor.

Uyumak için ne yapılır sorusunu araştıranlar için kolayca uyumayı sağlayacak 5 yiyecek dikkat çekti.

İŞTE O 5 YİYECEK…

1- Muz

Artis, “muzların mükemmel bir magnezyum, potasyum ve triptofan kaynağı olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle, uykuyu desteklemek söz konusu olduğunda harika bir seçim” diyerek şunları dile getirdi:

“Muzların uyku için pek çok harika özelliği olsa da, tüm meyveler de şeker içerir, bu nedenle yatmadan önce buna dikkat edin" diyor. "İdeal bir akşam içeceği yapmak için muzlu soya sütünü deneyin.”

2- Peynir

Artis, “Peynir, bize kâbuslar verdiğine inanıldığı için kötü bir üne sahip, ama aslında tam tersi. Peynir ve diğer süt ürünleri, daha kolay uyumamıza yardımcı olan bir amino asit olan triptofan ve stresi azaltmaya yardımcı olan kalsiyum içerir.” İfadelerini kullandı.

3- Kiraz

Artis, doğal olarak oluşan melatonin içeren gıdaların sizin için bir fark yaratıp yaratmadığını öğrenmek için kirazları, özellikle de melatonin üretimini doğal olarak artırdığı bulunan ekşi kirazları denemenizi öneriyor. Zaromskyte, çeşitli araştırmalar sonucunda kiraz veya vişne suyu tüketildiğinde uyku kalitesi ve süresinde önemli gelişmeler olduğunu söylüyor.

4- Magnezyum açısından zengin besinler

Uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olduğu belirtilen bazı magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında kabak çekirdeği, ıspanak, badem ve bitter çikolata (sağlık artırıcı antioksidanlarla da doludur) bulunur.

Zaromskyte, önemli bir mineral olan magnezyumun uyku düzeninde çok önemli bir rol oynadığı ve uyku kalitesini ve süresini etkileyebileceğini söyleyerek şunları belirtti:

“Uykuya etki eden nörotransmitterlerin ve hormonların üretimi ve düzenlenmesinde rol oynayanlar da dahil olmak üzere vücuttaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda yardımcı faktör olarak işlev görür.”

5- Badem

Artis, “Badem, hem uykuyu hem de kas gevşemesini destekleyen mükemmel bir kalsiyum ve magnezyum kaynağıdır” sözlerini kullanarak şunları dile getirdi:

“Magnezyum ayrıca melatonin düzeylerini düzenlemeye ve kan şekeri düzeylerini gece boyunca sabit tutmaya yardımcı olur.”