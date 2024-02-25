Uzmanlar çikolatanın sağlığa faydalarını açıkladı. Okuyunca inanamayacaksınız

Washington Post yazarı Marlene Cimons, uzmanlarla görüşerek çikolatanın birçok faydasını ortaya çıkardı. Ancak tüketmeyi tercih ettiğiniz çikolatanın türü bu durumu etkiliyor. Seçtiğimiz çikolatanın kimyasal yapısı, ne derece faydalı bir besin olduğu üzerine bizi aydınlatabilecek şeyler gösteriyor.

FLAVONOİDLERİN MADDESİ KANSER VE KALP KRİZİ RİSKLERİNE KARŞI VÜCUDU KORUYOR

Polifenol olarak bilinen kimyasal grubundan bir madde olan ve ekstra koyu bitter çikolatalarda bol miktarda bulunan flavonoidlerin miktarı, bu değerlendirmeyi yapabilmemiz için önemli etmenlerden bir tanesi.

Meyve, sebze, çay, kahve gibi bitkilerden türeyen birçok besinde bulunan flavonoidlerin vücudumuz için önemli olmasının nedeni ise hücreleri, kanser ve kalp krizi gibi risklere karşı koruyan antioksidanlar ile dolu olması.

Yapılan araştırmalar sonucunda flavonoidler maddesi, kalp krizi, yüksek tansiyon ve diyabet riskini azaltırken aynı zamanda modumuzu yükseltip depresyon semptomlarını azaltır. Bilişsel yeteneklere olumlu katkısı olan flavonoidler, aynı zamanda uyku eksikliğinden kaynaklı bilişsel problemlere karşı koyma konusunda etkilidir.

KAKAO VE ÇİKOLATA AYNI ŞEY DEĞİL

İtalya’nın Sant’Omero kasabasındaki L’Aquila Üniversitesi’nde iç hastalıkları doçenti olan ve kakaonun sağlığa olan etkileri üzerine sayılı araştırma yürütmüş Davide Grassi, yaptığı açıklamada, kakaonun gündelik hayatta yediğimiz çikolata ile birebir aynı şey olmadığını söyledi.

Grassi, flavonoidler hem kan damarlarımız hem de genel sağlığımız için yararlı ve kalp sorunlarının yanı sıra diğer kronik sağlık risklerini azaltmaya etkisinin olduğunu belirtti. Ancak, yağmur ormanlarından gelen doğal kakaoyu işlenmiş çikolatadan ayırmak son derece önemli.

BİTTER ÇİKOLATA SAĞLIKLI BİR DİYETİN PARÇASI OLABİLİR

Uzmanlar yanlış çeşit çikolatanın aşırı tüketilmesi gibi durumlarda aynı faydalara ulaşabilmemizin mümkün olmadığını söylüyor. Tam aksine, çoğu insanın favori tercihi olan ve hepimizin bildiği kırmızı kalpli paketlerde gelen, çok şekerli ve aşırı işlenmiş sütlü veya beyaz çikolataların aşırı tüketimi kısa vadede mide yanması, uzun vadede ise kilo alımı gibi pek çok sorun ile bizi karşı karşıya bırakabilir.

Beslenme psikiyatristi, biyolog ve profesyonel şef olan Uma Naidoo’nun aktardığı bilgilere göre tüketmeyi tercih ettiğimiz çikolatanın türü büyük önem taşıyor. Naidoo, bitter çikolatanın abartıya kaçılmaması durumunda, sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini söylüyor.

ÇOK KOYU BİTTER ÇİKOLATA ÇİKOLATANIN YENİLEBİLECEK EN SAĞLIKLI FORMU

Uzmanların aktardığına göre bitter çikolata çoğunlukla yoğun miktarda kakao, görece daha az şeker ve daha fazla flavonoid içeriyor. Çok koyu bitter çikolata, çikolatanın yenilebilecek en sağlıklı formu olarak nitelendiriliyor. Bu tür çikolata genelde diğer türlere nazaran çok daha az şeker içeriyor ve süt veya ek yağ bulundurmuyor. Beslenme profesörü Eric Rimm yaptığı açıklamada, “Ne kadar koyu o kadar iyi. Sütlü çikolata daha az siyah çikolata içeriyor. Beyaz çikolata ise çikolata bile değil" ifadelerini kullandı.

BİTTER ÇİKOLATA NASIL TÜKETİLMELİ?

Cimons’un yazısına göre minimum %70 kakao miktarına sahip olduğunu belirten bir etiketle pazarlanmakta olan bitter çikolatayı tercih etmek gerekli. Bazı uzmanlara göre ise, daha az şeker anlamına geldiği için, daha koyu çikolata çok daha iyi. Zumpano "Eğer %85 kakao oranına sahip bir çikolata yediyseniz doğal durma noktası budur. Çoğu insan bu yoğunlukta bir tablet çikolatayı bitirmekte zorlanır" ifadelerini kullandı.

ÇİKOLATANIN TADINI ÇIKARTMAYI UNUTMAYIN

Uzmanlara göre çikolata, “Sağlıklı besin” olarak değerlendirilmesi bakımından meyve-sebze ile aynı klasmanda olmasa da kendimizi ondan mahrum bırakmamalıyız. Manson, "Kimseyi mutluluk ve neşe veren bir ürün olan çikolatayı tüketme konusunda demotive etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Buna katılan Rimm ise, "Gerek güzel hatıralarımızı tetiklemek gerek değer verdiğimiz insanları bize hatırlamak olsun, bu kadar haz verici etkilere sahip bir ürün olan çikolataya saf bir ilaç gibi davranmak ayıp olur. Çikolata üzerine uzun süreli çalışmalar yapılması gerekecek olsa da yürütülen araştırma ilgi çekici" ifadelerini kullandı.