Uzmanlar kış aylarındaki kırık vakalarına karşı önlemleri açıkladı

Diyarbakır'ın kırsal kesimlerinde soğuk hava etkili olurken, kar yağışının ardından oluşan buzlanma, yürüyenler için büyük risk oluşturuyor.

Her kış olduğu gibi bu kış da hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji bölümlerinde kırık, çıkık ve burkulma gibi yaralanmaların sayısı artıyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Azad Yıldırım, bu yaralanmaların önüne geçmek için hava durumuna göre kıyafet ve ayakkabı tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yıldırım, "Bölgemizde son dönemde soğuk hava ve buzlanmanın artmasıyla birlikte acil servisimize başvuran kırık hastalarının sayısında da artış var. Buzlanma olduğunda yürüyenlerin dikkatli olması lazım. Hava durumuna uygun kıyafet ve ayakkabı giymek çok önemli. Özellikle ayakkabı seçimine dikkat edilmeli. Küçük ve yavaş adımlarla yürümek de faydalı olacaktır" diyor.

Kırık hastalarına sağlık personeli tarafından müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatan Yıldırım, "Kırık için evde yapabileceğiniz bir şey yok. Genellikle kalça kırıkları acil servise gelir. Kırık olan bölgede şekil bozukluğu, ağrı ve nadiren de olsa kemiğin dışarı çıkması gibi belirtiler görülür. Bu durumda yapmanız gereken en önemli şey, sağlık ekiplerine haber vermek ve onların yönlendirmesine uymaktır" şeklinde konuşuyor.

Yıldırım, dünyada istatistik yapılan ülkelerde en çok ölüm ve yaralanmaya yol açan nedenin yüksekten düşme olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, "Ülkemizde de inşaat sektörüne bağlı olarak yüksekten düşme sonucu çok sayıda kırık meydana geliyor. Bu da tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Kış mevsiminde ise buzlanmaya bağlı olarak kırıklar daha sık görülüyor" ifadelerini kullanıyor.