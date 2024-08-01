Uzmanlar mucize otun faydalarını anlatıyor

Nezle otu, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı doğal bir çözüm olarak bilinir.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Aydın, nezle otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Aydın, "Nezle otu, içerdiği bileşenler sayesinde vücudun savunma mekanizmalarını harekete geçirir ve hastalıkların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur" dedi.

Acıbadem Hastanesi'nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Demet Matben ise, nezle otunun anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Dr. Matben, "Nezle otu, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak, solunum yollarını rahatlatır ve hastalık belirtilerini hafifletir" şeklinde açıkladı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, bir çalışmada, nezle otunun içerdiği uçucu yağların ve flavonoidlerin, virüslerin çoğalmasını engellediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gösterildi.

Ayrıca, başka bir araştırma, nezle otunun düzenli kullanımının, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların süresini ve şiddetini azalttığını ortaya koydu.

Nezle otunun kullanımı oldukça basit. Kuru yaprak ve çiçeklerinden hazırlanan çay, günde 2-3 kez tüketilebilir. Ayrıca, bu bitkinin özleri, çeşitli bitkisel karışımlarda da kullanılabilir.

Ancak, hamileler, çocuklar ve alerjik bünyeli kişiler nezle otunu kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmalı.

Nezle otu, doğal ve etkili bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmakta. Uzmanlar, nezle otunun düzenli kullanımının, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtmekte. Bu mucizevi bitki, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir koruma sağlar.