Uzmanlar tek tek açıkladı. Yıkıcı beyin hastalığının 5 sessiz belirtisi ortaya çıktı

tv100’ün haberine göre; Parkinson'dan kaynaklanmasını beklemeyeceğiniz bir semptom kabızlık olduğu biliniyor. Kabızlık aslında hastalıktan mustarip kişilerde oldukça yaygın olabilir ve bunun birkaç neden olduğu bildirildi. Diğer Parkinson semptomları bunun kökeninde olabilir- hastalık hareketlerinizi yavaşlatabilir ve vücudunuzu daha sert hale getirerek hareket etmeyi veya egzersiz yapmayı zorlaştırabileceği vurgulandı.

Parkinson fiziksel aktivite eksikliğinin, bağırsağınızın kakayı çıkarabilmeniz için ihtiyaç duyduğu şekilde uyarılmaması anlamına gelebilir.

Medical News Today'e göre Parkinson, dopamin eksikliğine neden olabilir. Bu, kas hareketinde yer alan ve sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olan bir nörotransmiterdir. Dopamin eksikliği, kişinin sindirim sisteminin yavaşlamasına veya verimsiz çalışmasına neden olarak kabızlığa neden olabilir. Ve dışkı vücudunuzda ne kadar uzun süre kalırsa, bağırsak duvarınızda daha fazla sıvı emildiği için o kadar kuru olur. Kakanız kuru ise, geçmek daha da zor olacaktır.

Bu, ilk etapta başa çıkmak için yeterli değilse, kabızlık genellikle vücudunuzun Parkinson ilacınızı düzgün bir şekilde ememeyeceği anlamına gelir ve bu da semptomlarınızın kötüleşmesine neden olabilir.

PARKİNSON'UN DİĞER ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yazıdaki değişiklikler- hastalık ilerledikçe el yazısı genellikle küçülür ve sıkışık hale gelir, yazmak daha zor bir görev haline gelir

-Hızlı konuşma, kekemelik, mırıldanma veya yavaşlama gibi konuşma değişiklikleri

-Sandalyeden kalkmak ve yürümek gibi basit görevlerde yavaş hareket

-Litvanya'daki sağlık görevlileri, Parkinson’un ilk belirtilerinden birini duyabileceğinizi bile söylediler Distoni olarak da adlandırılan titreme ve sert ve kramp kaslarının yanı sıra, durumun erken aşamalarında olduğunuzu gösterebilecek birkaç başka semptom daha vardır.

-Yürürken göz kırpma, gülümseme veya kol sallama gibi otomatik hareketlerin kaybı

-Eğilmiş duruş ve denge sorunları

PARKİNSON HASTALIĞIM VARSA KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

İngiltere NHS Ulusal Sağlık Hizmeti’ne (NHS) göre, aşağıdaki durumlarda muhtemelen kabızsınızdır:

Geçen hafta en az üç kez başarısız bir şekilde kaka yapmaya çalıştınız.

Kaka genellikle büyük ve kuru, sert veya yumrulu.

Kaka yaptığınızda zorlanıyorsunuz veya acı çekiyorsunuz.

Şiddetli ise karın ağrısı, mide bulantısı ve şişkinliğe neden olarak hoş olmayan sonuçlara yol açabilir.

Ancak bağırsaklarınızdaki şeyleri biraz daha iyi hareket ettirmek için yapabileceğiniz birkaç şey var.