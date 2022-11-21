21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye'de 1,5 milyon inme, yaklaşık 1 milyon demans, 400 bin civarında epilepsi hastası bulunduğunu ifade etti.

“Parkinson hastalarının sayısı ise 100 bini geçti. Hepsinin sıklığının arttığını görüyoruz” söyleyen Topçuoğlu, bu hastalıklar açısından erken teşhis, tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskinin azaltılmasında beyin sağlığını korumanın önemine de değinerek, bu hastalıkların tedavisi ve takibinin mutlaka nöroloji uzmanlarınca yapılması gerektiğini altını çizdi.

Prof. Dr. Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskine karşı dikkat edilmesi gereken 21 belirtiyi şu şekilde sıraladı:

El-ayak uyuşukluğu

Huzursuz bacaklar

İstemsiz kas kasılması

Elde titreme

Yutma-çiğneme güçlüğü

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Konuşma bozukluğu

Yürüyememe

Uyku problemi

Bayılma

Yüzde kayma

Çift görm

Felç

Kolda ve bacaklarda güçsüzlük

Dengesizlik

Düşme

Unutkanlık

Dalma

Sıçrama

Ani görme kaybı