21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye'de 1,5 milyon inme, yaklaşık 1 milyon demans, 400 bin civarında epilepsi hastası bulunduğunu ifade etti.
“Parkinson hastalarının sayısı ise 100 bini geçti. Hepsinin sıklığının arttığını görüyoruz” söyleyen Topçuoğlu, bu hastalıklar açısından erken teşhis, tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskinin azaltılmasında beyin sağlığını korumanın önemine de değinerek, bu hastalıkların tedavisi ve takibinin mutlaka nöroloji uzmanlarınca yapılması gerektiğini altını çizdi.
Prof. Dr. Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskine karşı dikkat edilmesi gereken 21 belirtiyi şu şekilde sıraladı:
El-ayak uyuşukluğu
Huzursuz bacaklar
İstemsiz kas kasılması
Elde titreme
Yutma-çiğneme güçlüğü
Baş ağrısı
Baş dönmesi
Konuşma bozukluğu
Yürüyememe
Uyku problemi
Bayılma
Yüzde kayma
Çift görm
Felç
Kolda ve bacaklarda güçsüzlük
Dengesizlik
Düşme
Unutkanlık
Dalma
Sıçrama
Ani görme kaybı
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