21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı

21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Mehmet Akif Topçuoğlu, görüldüğünde nöroloji uzmanına başvurulması gereken semptomlar tek tek sıraladı ve uyardı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 17:42
Takip Et

Uzmanlar uyardı. 21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun

21 belirtiden en az biri varsa nöroloji uzmanına başvurun. Uzmanlar uyardı
+
Aa
-

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye'de 1,5 milyon inme, yaklaşık 1 milyon demans, 400 bin civarında epilepsi hastası bulunduğunu ifade etti.

“Parkinson hastalarının sayısı ise 100 bini geçti. Hepsinin sıklığının arttığını görüyoruz” söyleyen Topçuoğlu, bu hastalıklar açısından erken teşhis, tanı ve tedavinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskinin azaltılmasında beyin sağlığını korumanın önemine de değinerek, bu hastalıkların tedavisi ve takibinin mutlaka nöroloji uzmanlarınca yapılması gerektiğini altını çizdi.

Prof. Dr. Topçuoğlu, nörolojik hastalık riskine karşı dikkat edilmesi gereken 21 belirtiyi şu şekilde sıraladı:

El-ayak uyuşukluğu

Huzursuz bacaklar

İstemsiz kas kasılması

Elde titreme

Yutma-çiğneme güçlüğü

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Konuşma bozukluğu

Yürüyememe

Uyku problemi

Bayılma

Yüzde kayma

Çift görm

Felç

Kolda ve bacaklarda güçsüzlük

Dengesizlik

Düşme

Unutkanlık

Dalma

Sıçrama 

Ani görme kaybı

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
3
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
6
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
7
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿BM 3 yılda Lübnan'a 5,4 milyar dolarlık gıda yardımı yapacak
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿12 barodan Demirtaş söylemi
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Hazine alacakları ekim sonu itibarıyla 20,6 milyar lira
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
﻿Son dakika. İstiklal'deki bombalı saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.