Uzmanlar uyardı. Bu hastalık kadınlarda daha çok görülüyor

NTV’nin haberine göre; Uzmanlar yapılan çalışmada 40 kadın ve erkek beynini incelediği bildirildi. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre kadınlarda demans görülme olasılığının neden sık olduğu ortaya çıkarıldı.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Stuart Lipton, “Yeni bulgularımız, tamamlayıcı sistemin bir bileşeninin kimyasal modifikasyonunun Alzheimer'ı yönlendirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu, en azından kısmen, hastalığın neden ağırlıklı olarak kadınları etkilediğini açıklayabilir. Kadınların neden Alzheimer'a yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu uzun zamandır bir muammaydı, ancak bence sonuçlarımız, kadınların yaşlandıkça artan savunmasızlığını mekanik olarak açıklayan yapbozun önemli bir parçasını temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

İŞTE DEMANS İLE ALZHEİMER’IN FARKLARI

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğunu tanımlamak için kullanılıyor. Demansi hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebiliyor.

Alzheimer ise demansın neden olduğu; insanların daha sonraki aşamalarda olayları hatırlama, yürüme ve hatta yemek yeme yetilerini kaybettiği, yaşamı büyük ölçüde değiştiren bir hastalığa deniliyor. Şu anda Alzheimer’ın etkilerini tersine çevirebilecek hiçbir ilaç yok bulunmuyor. Ancak onay aşamasındaki bir ilaç klinik denemelerde olumlu sonuçlar gösterdi.

Uzmanlar yapılan çalışmada 40 kadın ve erkek beynini inceledi. Cinsiyete göre eşit sayıda bölünen hastaların yarısının Alzheimer hastalığından öldüğü belirtildi. Yapılan testler, beyinlerde insanlar yaşlandıkça oluşan bin 449 farklı protein türünü ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu proteinlerin birçoğunun C3 de dahil olmak üzere Alzheimer ile zaten bağlantılı olduğunu aktardı. Diğer taraftan bilim insanları C3 gibi tamamlayıcı proteinlerin, vücut bir enfeksiyonla karşılaştığında savaşmaya yardımcı olmak için hücrelerde iltihaplanmayı tetiklediğini açıkladı. Ancak, C3’ün nitrik oksitlerle reaksiyona girerek, vücutta bir "fırtınaya" neden olabilen ve Alzheimer riskini artıran bir hale gelebileceği belirtildi. Çalışmanın yazarları, kadınlarda menopozdan sonra östrojen düzeylerindeki düşüşün bu riski arttırdığını gösterdi.