Uzmanlardan çocuklar için antibiyotik uyarısı! Özellikle bu hastalıklarda görülüyor

Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE), özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olmasıyla biliniyor. Ancak uzmanlar, bu tür enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dinçer Çelik, "ÜSYE'lerin büyük çoğunluğu virüs kaynaklıdır ve bu nedenle antibiyotik tedavisi genellikle gerekli değildir. Antibiyotikler sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkilidir ve yanlış kullanımı antibiyotik direncine yol açabilir" dedi.

Dr. Çelik, çocuklarda görülen soğuk algınlığı, grip, sinüzit, farenjit ve larenjit gibi enfeksiyonların çoğunlukla virüslerden kaynaklandığını ve bu durumlarda antibiyotik kullanımının fayda sağlamadığını belirtti.

Yapılan araştırmalar, antibiyotiklerin gereksiz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösterdi.

2023 yılında Journal of Pediatrics'te yayımlanan bir çalışmada, çocuklarda gereksiz antibiyotik kullanımının bağırsak florasını olumsuz etkilediği ve uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflattığı belirtildi.

Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), antibiyotik direncinin küresel bir sağlık tehdidi olduğunu ve bu konuda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Dr. Çelik, ÜSYE tedavisinde antibiyotik yerine ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Çelik, "Parasetamol veya ibuprofen gibi ilaçlar, çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bol sıvı tüketimi ve dinlenme, vücudun enfeksiyonla savaşmasına destek olur," diye ekledi. Burun tıkanıklığı olan çocuklarda ise burun açıcı damlalar veya serum fizyolojik kullanılabilir.

Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve doktor önerisi olmadan kullanılmaması büyük önem taşır.

Uzmanlar, gereksiz antibiyotik kullanımının hem bireysel hem de toplumsal sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini vurguladı. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarının sağlığı konusunda bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmekte.