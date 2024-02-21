Uzmanlardan çocukluk çağı kanserlerine karşı mucize öneri

Lösemi, çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30'unu oluşturan ve en sık rastlanan kanser türü olmasıyla biliniyor.

Uzmanlar, propolisin bu hastalığın tedavisine katkı sağlayabilecek önemli bir arı ürünü olduğunu söylüyor.

Kanser tedavilerinin neden olduğu oral mukozit (ağız içi yaralanma), hastaların yaşam kalitesini ve beslenmesini olumsuz etkiliyor.

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisi ile yapılan ağız bakımının oral mukoziti önlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Samancı, “Propolis ile ağız bakımının etkisini görmek için randomize çift kör bir çalışma yapıldı. Çalışmaya, lösemi, lenfoma veya diğer çocukluk çağı tümörleri nedeniyle kemoterapi alan 2 ila 18 yaş arası hastalar katıldı. Hastalar 3 gruba ayrıldı ve her grupta 36 kişi vardı. Birinci grup, sadece diş fırçalama yaptı. İkinci grup, günde 1 kez yüzde 15 propolis içeren damla kullandı. Üçüncü grup, günde 3 kez yüzde 15 propolis içeren damla kullandı. Çalışmanın sonunda, propolis kullananlarda kandidoz görülmedi. Yüzde 15 propolis içeren damlanın, pediatrik onkoloji hastalarında oral mukoziti önlemede etkili olduğu anlaşıldı” diyor.

Propolisin, kanser tedavilerine faydalı olduğu vurgulanıyor.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALAR, PROPOLİSİN HÜCRE BÖLÜNMESİNE OLUMLU KATKIDA BULUNDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır da, “Çocukluk çağı kanserlerinde, kanser türüne göre farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Erken tanı ve tedavi sayesinde, tümörlerin iyileşme şansı yüzde 70’e ulaşıyor. Propolisin sağlığa pek çok yararı olduğu biliniyor. Propolisin, kanserli hücrelere karşı antitümör etkisi olduğu, kanser tedavisine destek verdiği ve oral mukoziti önlediği biliniyor. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin kanserli hücrelerin genetik yapısını ve bölünmesini nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Örneğin; 2016 yılında yapılan bir bilimsel çalışmada, çocuklarda en yaygın lösemi türü olan akut lenfoblastik lösemi (ALL) üzerinde propolisin etkisi araştırıldı. Propolisin, lösemi hücrelerinin programlı olarak ölmesini sağladığı ve 63 miRNA'nın genetik ifadesini değiştirdiği bulundu. Bu bulgular, propolisin lösemi tedavisinde kullanılabilecek bir takviye olduğunu gösteriyor” şeklinde konuşuyor.