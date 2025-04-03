Uzmanlardan hayati polen tehdi uyarıları

Baharın gelişiyle doğa renklenirken, alerjisi olanlar için bu güzellik bir kabusa dönüşebildi. Polenlerin havada uçuşmaya başladığı bu dönemde, uzmanlar alerjik bireyleri ciddi şekilde uyardı.

Uzmanlar, "Çiçekli alanlardan uzak durun ve pencereleri açmayın!" İfadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, polenlerin alerjik reaksiyonları tetikleyerek hayat kalitesini düşürdüğünü ortaya koydu.

Erken önlemler, bu tehdidi kontrol altına almanın anahtarı olarak görüldü.

Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi’nin (AAAAI) raporuna göre, polen mevsiminde alerjik rinit vakaları dünya genelinde %30 arttı.

Polenler, alerjisi olanlarda burun akıntısı, hapşırık, göz kaşıntısı ve hatta astım krizlerini tetikleyebilir. Çiçekli alanlar, bu dönemde adeta bir alerjen deposu.

Journal of Allergy and Clinical Immunology’nin yayımlanan bir çalışma, polen yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde alerji semptomlarının %40 daha şiddetli olduğunu gösterdi.

Polenler rüzgârla kilometrelerce yayılabilir, bu yüzden açık alanlardan kaçınmak kritik.

Pencerelerin kapalı tutulması da hayati bir önlem. İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. Stephen Durham, “Evde pencereleri açmak, polenlerin iç mekâna dolmasına ve alerjen yükünün artmasına neden oluyor. Bu da semptomları kontrol altına almayı zorlaştırıyor” açıklamasında bulundu.

Allergy dergisinde yer alan bir araştırma, polenlerin iç mekâna girmesiyle alerjik reaksiyonların %25 oranında yükseldiğini ve özellikle astım hastalarında solunum problemlerinin arttığını kanıtladı.

Prof. Durham, “Klima ve hava filtreleri kullanmak, evi bir sığınak haline getirebilir” önerisinde bulundu.

ABD’deki Mayo Clinic’ten Dr. James Li, polen mevsiminde alınacak pratik önlemleri sıraladı:

“Çiçekli alanlardan uzak durun, dışarı çıkmanız gerekiyorsa maske ve güneş gözlüğü takın. Eve döndüğünüzde kıyafetlerinizi değiştirip duş alın.”

Araştırmalar, bu basit adımların polen temasını %30 azalttığını ve semptomları hafiflettiğini gösterdi.

Dr. Li, “Polenler saçlara ve kıyafetlere yapışarak saatlerce etkili olabilir. Bu yüzden temizlik çok önemli” diye vurguladı.

Beslenme de alerjiyle mücadelede destekleyici bir rol oynadı.

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Dr. Hiroshi Yasueda, “C vitamini ve omega-3 açısından zengin gıdalar, bağışıklık sistemini güçlendirerek polen alerjisinin etkilerini azaltabilir. Portakal ve somon gibi besinler bu dönemde sofradan eksik edilmemeli” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli omega-3 tüketen alerji hastalarında inflamasyonun %20 azaldığını ortaya koydu.

Dr. Yasueda, “Doğal yollarla direnci artırmak, ilaçlara bağımlılığı azaltabilir” diye ekledi.

Uzmanlar, polen mevsiminde alerji ilaçlarının doktor kontrolünde kullanılmasını da önerdi.

Prof. Küçükusta, “Antihistaminikler ve burun spreyleri semptomları hafifletebilir, ancak asıl koruma alerjenlerden kaçınmaktan geçiyor” dedi.

AAAAI, alerjisi olanların polen tahminlerini takip ederek dışarı çıkma planlarını buna göre yapmasını tavsiye etti.

Bilim dünyası, polenlerin alerjisi olanlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha hatırlattı.

Çiçekli alanlardan uzak durmak, pencereleri kapalı tutmak ve kişisel hijyene dikkat etmek, bu dönemde rahat bir nefes almanın anahtarı.