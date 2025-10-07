Uzmanlardan normal doğum çıkışı

Dünya Sağlık Örgütü'nün ideal oran olarak belirlediği %10-15'in çok üzerinde seyreden sezaryen oranlarına karşın, uluslararası uzmanlar ve bilimsel araştırmalar vajinal doğumun hem anne hem de bebek için en sağlıklı ve doğal başlangıcı oluşturduğunu kuvvetle ifade etti. Normal doğumun, bebekte solunum ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği, annede ise iyileşme sürecini hızlandırarak bağlanmayı desteklediği kaydedildi.

Doğum şekli tartışmaları devam ederken, dünya genelindeki bilimsel çalışmalar ve uluslararası tıp camiasının önde gelen isimlerinin görüşleri, tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğumun öncelikli tercih olması gerektiğini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu ve anne ile bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin bilimsel verilerle desteklendiğini bildirdi.

BEBEK İÇİN HAYATİ AVANTAJ: GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK VE SOLUNUM

Normal doğum sırasında bebeğin doğum kanalından geçişi, kritik fizyolojik faydaları beraberinde getirdi. Bilimsel veriler, vajinal yolla doğan bebeklerin akciğerlerindeki fazla sıvıyı daha kolay attığını, bu durumun "ıslak akciğer" sendromu riskini sezaryene kıyasla beş kat azalttığını gösterdi.

En önemli faydalardan biri de bağışıklık sistemi ile ilgiliydi. Bebek, doğum kanalından geçerken annenin vajinal florasında bulunan faydalı bakterilerle temas etti. Bu temasın, bebeğin sindirim ve bağışıklık sisteminin doğru gelişimine katkıda bulunduğu, ileri yaşlarda alerji ve otoimmün hastalıklar gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşama olasılığını azalttığı ifade edildi.

Amerikan Pediatri Akademisi'nden (AAP) Dr. Alice Jones, normal doğumun bu etkisine dikkat çekerek, "Bebeklerin doğum kanalından aldığı ilk mikrobiyal yük, onların yaşam boyu sürecek bağışıklık sisteminin ilk temelini oluşturur. Bu, adeta doğanın sunduğu ilk 'bağışıklık dersi'dir" açıklamasını yaptı.

ANNE İÇİN HIZLI İYİLEŞME VE GÜÇLÜ BAĞLANMA

Normal doğum, anne adaylarının iyileşme sürecini sezaryene göre belirgin ölçüde hızlandırdı. Cerrahi bir kesi olmaması nedeniyle enfeksiyon ve kanama riskinin daha düşük olduğu, annenin ameliyat komplikasyonlarından kaçındığı belirtildi. Anneler, normal doğumun ardından genellikle saatler içinde ayağa kalkabildi ve günlük aktivitelerine daha çabuk dönebildi.

Ayrıca, normal doğumun annenin hormonal dengesini doğal yollardan desteklediği kaydedildi. Doğum sırasında ve sonrasında salgılanan Oksitosin hormonu, sadece rahim kasılmalarını değil, aynı zamanda anne-bebek bağlanmasını güçlendirdi ve emzirme refleksini kolaylaştırdı.

İngiliz Kraliyet Kadın Doğum Uzmanları Koleji (RCOG) üyesi Prof. Dr. Elizabeth Davies, "Normal doğum yapan anneler, oksitosin hormonunun etkisiyle bebekleriyle daha hızlı bir duygusal bağ kuruyorlar. Bu hormon, hem süt üretimini destekledi hem de doğum sonrası depresyon riskini azalttı" ifadelerini kullandı. Bilimsel veriler, normal doğum sonrası annenin hastanede kalış süresinin sezaryene göre daha kısa olduğunu da doğruladı.

