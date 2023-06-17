Uzmanlardan sinek ısırığı uyarısı

Dünya genelinde her yıl 1 milyona yakın insanın sivrisineğin bulaştırdığı hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirten uzmanlar bu konuda uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan sinek ısırığı uyarısı

İHA’nnı haberine göre, Sinek ısırığının ardından dikkat edilmesi gerekenleri belirten uzmanlar ayrıca yaz gecelerinin kâbusu haline gelen sineklerden kurtulmanın formülünü de açıkladı.

Yaz ayları ile birlikte insanları en fazla gece uykusundan uyandırıp rahatsızlık vermesi ile bilinen sivrisinekler hakkında bilinmesi gerekenleri uzmanları yorumladı. Bulaşıcı hastalık taşıyan tehlikeli hayvanlardan biri olan sivrisinek popülasyonu, son yıllarda iklim değişikliği sebebi ile üç kat arttı.

Yaz aylarında sıklıkla rastlanan sinek ısırıklarından kurtulmanın sanıldığı kadar zor olmadığını aktaran uzmanlar; kimyasaldan uzak, sentetik madde içermeyen doğal ve bitkisel içeriğe sahip bantlar ile yaz gecelerinin kabusu haline gelen sivrisinek kabusunun bitebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Metahan Özen ‘Mosquitan Sinek Kovucu’ bandın tanıtım lansmanında açıklamalarda bulundu.

Özen, “Bilindiği üzere dünyada her yıl 1 milyon insan sinek yoluyla bulaşan hastalıklardan hayatını kaybediyor. İnsanlar timsah, köpekbalığı gibi hayvanlardan korkuyor fakat bu tür hayvanlar nedeniyle ölüm sayısına baktığınızda yılda 15’i geçmez. Türkiye’de her ne kadar sinek nedeniyle tehlike çok büyük olmasa da ülkemiz dışına çıkan uçuş ekipleri ve iş insanları seyahatlerinde bu sorun ile karşı karşıya kalıyor. Hastanelerimize nadir de olsa sinek ısırması nedeniyle rahatsızlık yaşayanlar geliyor ve tedavilerini yapıyoruz” dedi.

Metehan Özen, sinek ısırığı sonrası bölgenin kaşınmaması gerektiğini de belirterek, “Sinek sizi ısırdığında buz uygulamasını mutlaka yapın ve kesinlikle o bölgeyi kaşımayın. Kaşıdığınızda o bölge tahriş olur, şişer ve enfeksiyon riski artar. Yapmanız gereken bu bölgeye buz uygulaması yapılması” diye konuştu.

Yelda Bilgin Gürler’de sinek ısırıklarına karşı kullanılan kimyasallar ile ilgili, “DEET ve metil grubundan pek çok farklı ve tehlikeli kimyasal barındırıyor. Bu insektisitler solunum ya da ciltten emilim yoluyla dolaşıma geçtiği vakit 24 saatte böbrekler vasıtasıyla atılıyor. Özellikle vücut kitle endeksi düşük bebek ve çocuklarda kimyasal içerikli sinek kovuculardan kaçınılması önem taşıyor. Kullandığımız ürünlerin doğal ve bitkisel bir içeriğe sahip olması, etki süresinin uzunluğu, cildi tahriş etmemesi, açık ve kapalı alanlarda kullanım kolaylığı birincil önceliğimiz” şeklinde konuştu.

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Korkunç kaza aileyi yok etti Güncel
Korkunç kaza aileyi yok etti
Icardi'ye bir talip de İspanya'dan! Spor
Icardi'ye bir talip de İspanya'dan!
Sarısabır bitkisi saç dökülmelerini önlüyor. Mucize formül ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sarısabır bitkisi saç dökülmelerini önlüyor. Mucize formül ortaya çıktı
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Yeter artık dursun bu katliam Güncel
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Yeter artık dursun bu katliam
Boris Johnson yeni işini buldu. Milletvekilliğinden istifa etmişti Dünya
Boris Johnson yeni işini buldu. Milletvekilliğinden istifa etmişti
Aziz Nesin'in öyküsü TFF seçimlerinde gerçek oldu Spor
Aziz Nesin'in öyküsü TFF seçimlerinde gerçek oldu
Altın sahiplerine gece yarısı sürpriz: Rakamlar bir anda değişti Ekonomi
Altın sahiplerine gece yarısı sürpriz: Rakamlar bir anda değişti