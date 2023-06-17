Uzmanlardan sinek ısırığı uyarısı

İHA’nnı haberine göre, Sinek ısırığının ardından dikkat edilmesi gerekenleri belirten uzmanlar ayrıca yaz gecelerinin kâbusu haline gelen sineklerden kurtulmanın formülünü de açıkladı.

Yaz ayları ile birlikte insanları en fazla gece uykusundan uyandırıp rahatsızlık vermesi ile bilinen sivrisinekler hakkında bilinmesi gerekenleri uzmanları yorumladı. Bulaşıcı hastalık taşıyan tehlikeli hayvanlardan biri olan sivrisinek popülasyonu, son yıllarda iklim değişikliği sebebi ile üç kat arttı.

Yaz aylarında sıklıkla rastlanan sinek ısırıklarından kurtulmanın sanıldığı kadar zor olmadığını aktaran uzmanlar; kimyasaldan uzak, sentetik madde içermeyen doğal ve bitkisel içeriğe sahip bantlar ile yaz gecelerinin kabusu haline gelen sivrisinek kabusunun bitebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Metahan Özen ‘Mosquitan Sinek Kovucu’ bandın tanıtım lansmanında açıklamalarda bulundu.

Özen, “Bilindiği üzere dünyada her yıl 1 milyon insan sinek yoluyla bulaşan hastalıklardan hayatını kaybediyor. İnsanlar timsah, köpekbalığı gibi hayvanlardan korkuyor fakat bu tür hayvanlar nedeniyle ölüm sayısına baktığınızda yılda 15’i geçmez. Türkiye’de her ne kadar sinek nedeniyle tehlike çok büyük olmasa da ülkemiz dışına çıkan uçuş ekipleri ve iş insanları seyahatlerinde bu sorun ile karşı karşıya kalıyor. Hastanelerimize nadir de olsa sinek ısırması nedeniyle rahatsızlık yaşayanlar geliyor ve tedavilerini yapıyoruz” dedi.

Metehan Özen, sinek ısırığı sonrası bölgenin kaşınmaması gerektiğini de belirterek, “Sinek sizi ısırdığında buz uygulamasını mutlaka yapın ve kesinlikle o bölgeyi kaşımayın. Kaşıdığınızda o bölge tahriş olur, şişer ve enfeksiyon riski artar. Yapmanız gereken bu bölgeye buz uygulaması yapılması” diye konuştu.

Yelda Bilgin Gürler’de sinek ısırıklarına karşı kullanılan kimyasallar ile ilgili, “DEET ve metil grubundan pek çok farklı ve tehlikeli kimyasal barındırıyor. Bu insektisitler solunum ya da ciltten emilim yoluyla dolaşıma geçtiği vakit 24 saatte böbrekler vasıtasıyla atılıyor. Özellikle vücut kitle endeksi düşük bebek ve çocuklarda kimyasal içerikli sinek kovuculardan kaçınılması önem taşıyor. Kullandığımız ürünlerin doğal ve bitkisel bir içeriğe sahip olması, etki süresinin uzunluğu, cildi tahriş etmemesi, açık ve kapalı alanlarda kullanım kolaylığı birincil önceliğimiz” şeklinde konuştu.