Uzmanlardan şok 'serum' uyarısı! Ölümcül olabilir

‘Sarı serum’ adı verilen bu uygulama, genellikle bazı hastalıkların tedavisinde ve cilt sorunlarında iyileştirici olarak kullanılan bir tür intravena (IV) tedavi yöntemi. Bu serum, doğru uygulandığında vücuda enerji, elektrolit ve sıvı desteği sağlarken, yanlış ve kontrolsüz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ancak son dönemde, sosyal medya ve internet üzerinde sarı serum uygulamalarının evde yapıldığına dair videoların artması uzmanları tedirgin ediyor.

Kardiyoloji uzmanları "Sarı serum, belirli bir hastalığın tedavisinde, hastanelerde uzman doktorlar tarafından kontrollü bir şekilde uygulanmalıdır. Evde yapılan yanlış uygulamalar, damar tıkanıklığı, şok durumu ve ölüm gibi sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir" dedi.

SARI SERUMUN İÇERİĞİ VE YAN ETKİLERİ

Sarı serumlar genellikle elektrolitler, vitaminler, mineral maddeler ve bazı özel bileşenleri içerir. Bu maddeler, profesyonel bir sağlık hizmeti ortamında vücuda IV yoluyla verilir ve doğru miktarlarla belirli tedavi süreçlerine yardımcı olabilir. Ancak, yanlış dozaj veya hatalı uygulama, kan dolaşımındaki dengesizlikleri arttırabilir.

İç hastalıkları uzmanları, "Sarı serum, vücudun sıvı ve elektrolit dengesini bozan bir işlem olabilir. Eğer bu serum, uzman olmayan kişiler tarafından yanlış uygulanırsa ciddi aritmiler (kalp ritim bozuklukları), böbrek yetmezliği ve hatta ölüm riski ortaya çıkabilir" diye uyardı.

Evde uygulama risklerinin başında, sıvı ve elektrolit dengesizliğine bağlı hayati tehlikeler geliyor. Örneğin, aşırı potasyum veya kalsiyum alımı kalp durmasına yol açabilir. Bu nedenle sarı serumun yalnızca bir sağlık profesyonelinin gözetiminde uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN BİLGİLER YANILTICI OLABİLİR

Sosyal medyada, “evde sarı serum yapma” veya “kendi başına serum uygulamak” gibi içeriklerin artması, doğru olmayan bilgilerin yayılmasına sebep olmaktadır. Bazı kullanıcılar, serumun çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğini iddia etmekte, ancak bu içerikler çoğu zaman sağlık uzmanları tarafından doğrulanmamakta.

Klinik farmakoloji uzmanı Dr. Murat Arslan, "İnternetteki sağlık önerileri genellikle kaynağı belirsiz ve doğruluğu şüpheli olabilir. Evde yapılan her türlü medikal işlem, profesyonel destek alınmadan büyük tehlikeler barındırır. Kişiler, sosyal medyada gördükleri uygulamalara itibar etmeden önce mutlaka bir uzmandan tavsiye almalıdır" dedi.

EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİN!

Evde yapılan tedavi yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, uygulanan her tedavi yönteminin uzmanlar tarafından onaylanmış ve kontrollü olması gerektiği.

Acil tıp uzmanı Dr. Ali Kanat, "Sarı serum gibi tedavi yöntemleri evde uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında yaşanabilecek yan etkiler, uzman bir sağlık ekibi tarafından kontrol edilmelidir. Evde tedavi amacıyla kullanılan herhangi bir medikal uygulama, ciddi komplikasyonlara yol açabilir" uyarısında bulundu.

UZMANLARIN TAVSİYELERİ

- Yalnızca uzman kişiler tarafından yapılan tedavi yöntemlerine başvurun.

- İnternetteki sağlık bilgilerine dikkatle yaklaşın ve mutlaka bir doktora danışın.

- Evde uygulama gerektiren sağlık sorunlarınız için doktorunuzla iletişime geçin.

Sarı serumun evde uygulanması sağlık açısından büyük riskler taşımakta. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığınızda, doğru tedaviye ulaşmak için öncelikle bir sağlık profesyoneline başvurmanız hayati önem taşır.

Evde uygulama yöntemlerine güvenmeden önce uzman görüşü almak, sağlığınızı korumanız için gerekli.